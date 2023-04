A Trento gara1 si gioca alle 18.15: giovedì all’Eurosuole è serale

Il duello in finale con Trento si ripeterà 6 anni dopo e in assoluto è la terza volta che i due club si misurano per il tricolore, c’è stato infatti il precedente del 2012, il famoso V-Day, con il trionfo biancorosso nella gara secca di Milano. Come già avvenuto in tutte le finali dal 2018 ad oggi, la Lube parte apparentemente sfavorita e senza il fattore campo. La sfida comincerà di lunedì sfruttando la festività del Primo maggio, con gara1 in programma alle 18.15 alle pendici delle Dolomiti. Seconda partita giovedì 4 alle 20.30 all’Eurosuole Forum. Quindi il ritorno alla Blm Group Arena per gara3 domenica 7, con orario ancora da stabilire perché potrebbe esserci la diretta su Rai2. Il secondo canale della tv di stato trasmetterà sicuramente gara4 mercoledì 10 alle 18 a Civitanova e la "bella" domenica 14 alle 21.05. Va ricordato che la qualificazione ha già dato alla Lube, così come all’Itas, il pass per partecipare alla prossima Champions League. Per gara4 e gara5 potrebbero però esserci delle variazioni. Domenica prenderà il via invece la serie per il terzo posto tra Piacenza e Milano, con gli emiliani che avranno l’eventuale gara5 in casa sabato 13. La vincente andrà in Champions, la perdente in Coppa Cev.