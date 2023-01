A Urbino non si gioca sosta utile per gli infortunati

Doveva essere la domenica del terzo big match consecutivo del 2023, un trittico micidiale iniziato col Montefano e proseguito con l’Atletico Ascoli, invece è diventata quella della prima partita di Eccellenza rimandata nella storia del Chiesanuova. A causa dell’abbondante pioggia delle ore precedenti e dell’allerta neve per quelle in arrivo, considerando anche le condizioni del campo sportivo di Urbino che non avrebbero consentito lo svolgimento regolare dell’incontro, il club ducale e la matricola hanno deciso di posticipare la sfida a data da destinarsi. Niente trasfertona ad Urbino dunque oggi per i ragazzi di mister Giacometti e classifica che per un po’ vedrà l’asterisco di fianco al nome del club. Non una cosa piacevole perché rende interpretabile e non oggettiva la graduatoria, ma tutto sommato non è detto che il rinvio sia una bruttissima notizia. In fondo c’erano vari acciaccati, in primis capitan Mongiello, ma anche in mediana Wolhein appena rientrato. Il campionato del Chiesanuova insomma riprenderà domenica a Treia contro un altro team quotatissimo come l’Azzurra Colli, mentre la data del recupero sarà al 99% un mercoledì e in settimana la Federazione dovrebbe comunicarla.

Andrea Scoppa