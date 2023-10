"Abbiamo fatto fatica in tutto". Buscaglia ammette l’inferiorità

"Il commento sulla partita è veloce, non bisogna fare mille pensieri. E’ stata una partita molto difficile per noi. Sia dal punto di vista fisico che tecnico". Maurizio Buscaglia non si nasconde e riassume presto la differenza vista in campo pro Reyer: "Venezia ha meritato di vincere, mentre noi siamo stati in difficoltà in tante piccole cose. Dovevamo trovare delle soluzioni – dice il coach della Vuelle – per attaccare alcuni giocatori ma non ci siamo riusciti. C’eravamo ripromessi di aprire l’area, ma purtroppo non abbiamo tirato bene, anche quando eravamo liberi per farlo". La differenza di fisico in tutti i ruoli è stata alla fine decisiva? "In realtà abbiamo fatto troppo fatica a fare tutto. Abbiamo provato mille cose, ma contro una squadra avversaria – aggiunge Maurizio Buscaglia – così attrezzata non ci siamo riusciti. Dobbiamo essere consapevoli della forza degli altri. Abbiamo cercato più volte di cambiare l’inerzia della partita, ma Venezia è stata in grado di reagire ogni volta che cercavamo di rialzare la testa. Vincere tirando con il 18 o il 25% da fuori è sempre difficile".

Nel corso del match si sono palesate delle difficoltà in più. Prima la botta subita da Scott Bamforth (foto), che ha giocato meno di 20’. "E’ andato a sbattere nel primo quarto e ha avuto un colpo alla caviglia che l’ha fatto zoppicare. Poi abbiamo provato a recuperarlo a caldo, tenendolo in campo. Ha sempre avuto – spiega il coach – l’uomo forte addosso in difesa. L’inghippo ci ha dato difficoltà nelle rotazioni, che sono state condizionate". Un passo in avanti? "Sicuramente Ray McCallum che sta piano piano risalendo nella qualità del suo gioco. I trenta minuti del play mi sono apparsi positivi. Abbiamo invece subìto sotto canestro in generale. In realtà loro sono grossi e larghi tutti. Abbiamo cercato di fare delle scelte alternative ma non ci sono riuscite. Devo fare i complimenti a Venezia che ha fatto un’ottima partita: attenta e precisa. Hanno vinto meritatamente. Non c’è stata mai la possibilità di cambiare veramente l’inerzia del match. Anche in situazioni complicate hanno trovato tiri da tre con giocatori come Simms e Tucker".

Se il play è andato meglio Ford e Schilling sono completamente mancati: "Beh, Ford per tre giorni non lo abbiamo avuto in palestra, visto che ha avuto un figlio. Alla fine qualcosa abbiamo certo pagato. Schilling invece è uscito zoppicando...". Intanto il coach ringrazia il pubblico: 5000 paganti nella prima partita dell’anno: "Grazie al pubblico: un palazzetto stupendo. Noi non molleremo mai".

Luigi Luminati