"Abbiamo fatto tanto e raccolto poco a Ancona: Donadel e Basso commentano"

Voce rauca e visibilmente rammaricato: il post partita di Marco Donadel è un mix di sensazioni. Dal rammarico per una vittoria sfuggita in extremis, alla fiducia e alla consapevolezza che questa squadra possa fare di più: "Possiamo anche recriminare su qualche decisione arbitrale e sulla sfortuna, ma è mancata la cura dei dettagli. Il dato di fatto è che abbiamo subito tre gol su tre occasioni loro: io preferisco sempre creare tanto e sbagliare, perché fa parte di un percorso di crescita. Abbiamo avuto tante occasioni che non abbiamo sfruttato". Il mister glissa invece sull’episodio del rigore che ha portato al pareggio della Vis Pesaro: "Non voglio entrare nel merito degli errori: sarà anche stata un’entrata precipitosa, ma non mi sembrava rigore. Non vedo ansia quando difendiamo bassi, semplicemente penso che non riusciamo a curare i dettagli che fanno la differenza. La Vis si è avvicinata poco alla nostra area di rigore, dobbiamo ripartire da questo. Non sono arrabbiato, sono deluso: deluso per aver fatto tanto, ma raccolto poco. Tutto ciò fa parte di un percorso di crescita, di un progetto di tre anni, con giocatori che hanno potenziale e oggi hanno dato tutto e io sono orgoglioso di loro. Dobbiamo accettare ciò che è successo e andare avanti". La testa ora è già proiettata al prossimo ostico match in casa della Carrarese: "Fortunatamente avremo tempo per preparare la sfida con la Carrarese: sappiamo che sarà difficile, stiamo recuperando tutti i giocatori".

Così invece il centrocampista Gianmarco Basso, autore del gol del momentaneo 2-2: "E’ stata una gara dettata dalle emozioni e dalla voglia di voler dominare. Siamo stati una squadra arrembante per 25 minuti. Il rigore? Non lo voglio commentare, ma sono entrato in scivolata molto prima: a volte alcuni episodi ci puniscono, vedi il gol del pareggio nel finale. Dobbiamo essere più cattivi e gestire meglio le emozioni".

Gianmarco Minossi