"Abbiamo meritato il risultato. I ragazzi sono bravi nel seguirmi"

Giovanni Pagliari non si nasconde: "Il risultato è giusto perché abbiamo creato tante occasioni e alla fine abbiamo segnato i gol che meritavamo di segnare per vincere una partita speciale".

Il tecnico della Recanatese ci tiene ad omaggiare i propri giocatori. "Vince la Recanatese perché lo merita non perché sbaglia il Pescara. Meritiamo più considerazione anche perché venivamo da un altro risultato importante ottenuto a Perugia. Siamo tutti molto motivati e ci divertiamo a proporre questo calcio".

Tornando alla partita il tecnico sottolinea con forza che anche nel primo tempo la sua squadra aveva costruito tanto. "Poi con i nuovi entrati siamo riusciti a concretizzare al meglio".

Il modo di affrontare il Pescara di Zeman è stato chiarissimo. "Lo conosco da tanti anni e lo ammiro. Abbiamo cercato di sfruttare qualche palla persa dai nostri avversari in mezzo al campo per attaccarli sulla profondità. Ci siamo riusciti in più di un’occasione e soprattutto nella ripresa siamo riusciti a sfruttare al meglio le opportunità che si sono presentate. Ma non è stato per niente facile, il Pescare era e resta una squadra forte. Però i miei ragazzi sono stati meravigliosi sia nella fase difensiva, di recupero palla che di ripartenza. Ripeto, il passivo del primo tempo era ingiusto. In ogni caso onore al merito dei miei meravigliosi ragazzi: io cerco di fare meno danni possibili. Oggi siamo stati più forti".

Giovanni Pagliari ribadisce un concetto: la voglia di giocare la partita, di vincerla, dimostrata in campo dai suoi giocatori. "Ci alleniamo per questo, i ragazzi sono strepitosi nel seguirmi e i risultati si vedono".

Poi una battuta in chiusura sul futuro della Recanatese. "Se a due giornate dalla fine saremo fuori dai play out andremo a festeggiare perché la salvezza è il nostro traguardo".