Abbonamenti a 1.600: c’è qualche rammarico

Terminasse oggi la campagna abbonamenti dell’US Ancona, il risultato conseguito avrebbe un sapore dolce-amaro. Soddisfacente, in quanto l’incremento rispetto allo scorso anno è notevole e tangibile, con 1.600 tessere assegnate come dato prudenziale in nostro possesso, numero più, numero meno. Con un po’ di rammarico però sul non aver sfruttato appieno il bacino d’utenza i forti sconti incentivanti praticati dalla società fino a tutto il 14 agosto. Facile dire che il momento economico pubblico e privato, cioè la congiuntura e le spese delle famiglie sempre più orientate all’utile a discapito del dilettevole, non sono proprio quelli più fertili neppure per tale apprezzabile politica. Il traguardo delle 2.000 tessere sembra a questo punto difficile da raggiungere, per lo meno nel lasso di tempo che lo separa dal decadere degli sconti (la mezzanotte del 14 agosto, come detto). Poi si sa, il calcio porta sempre novità e stimoli di vario genere a tutti i livelli, e non è da escludere che anche i prezzi "normali" (mediamente più alti di quelli promozionali di un 40%) incontrino momenti migliori, tipo nuove disponibilità individuali o famigliari in cassa, magari unitamente con qualche bel colpo di acquisti o di risultati conseguito dalla squadra entro le prime due partite casalinghe di campionato, dopo le quali la campagna sottoscrizioni si conclude di solito definitivamente. Il circolo virtuoso che si sta creando tra la città e la squadra lascia ben sperare, anche dopo quella che sarà la presentazione della nuova compagine in una suggestiva e simbolica location della città.

g. m.