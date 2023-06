Accademia Granata contro il Villa

Il Memorial "Bezziccheri" di Muraglia, torneo di calcio per Giovanissimi cadetti, si appresta a emettere i verdetti finali, oggi alle ore 20.30: Villa San Martino ed Accademia Granata si contenderanno il trofeo. I rossoverdi pesaresi si sono guadagnati la semifinale sconfiggendo la Real Metauro nella prima semifinale, dopo un primo tempo terminato a reti bianche, con la Real Metauro che ha fallito con il capocannoniere Illuzzi un calcio di rigore (parata del portiere Luchetti), la partita si è accesa ulteriormente nella ripresa, Carburi e Vichi hanno portato i pesaresi sul 2-0,la Real Metauro ha riaperto la gara nel finale con Cenerelli ma il risultato non è più cambiato fino al triplice fischio finale. Per i Gialloverdi ci sarà la finale di consolazione che li vedrà di fronte al K Sport Montecchio sconfitto di misura dall’Accademia Granata nella seconda semifinale, come nella prima semifinale il primo tempo resta bloccato sullo 0-0 con alcune fiammate per parte. Ad inizio ripresa un calcio di punizione del Granata Ferri si trasforma nella rete del vantaggio-partita. Tra i marcatori muove la classifica Carburi del Villa San Martino che si piazza in solitaria al terzo posto a quota 5 reti, fermo a 9 in vetta Illuzzi della Real Metauro cosi come Aureli del Rimini ancora al secondo posto con 6 reti.

Programma di oggi: alle 18.30 Real Metauro-K Sport Montecchio (in caso di parità si andrà diretti ai calci di rigore). Alle 20.30 la finalissima, eventuali due tempi supplementari da 5 minuti, e poi nel caso i rigori.

l. d.