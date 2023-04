Accordo tra club maceratese e federazione francese

Su richiesta della Federazione francese, il Centro Nuoto Macerata ha stabilito un protocollo di intesa con l’Istituto di ricerca Icare e con la stessa istituzione transalpina. L’accordo stipulato prevede che gli stage effettuati nella piscina della società biancorossa siano considerati validi a tutti gli effetti per gli aggiornamenti obbligatori dei tecnici della Ffn. E nei giorni scorsi è stata data subito concreta attuazione al patto, il CN Macerata infatti ha ospitato Guillaume Besnard. L’allenatore francese è rimasto colpito dal clima familiare respirato nella struttura di viale Don Bosco e dall’eccezionale coesione dello staff tecnico. Per Mauro Antonini, direttore sportivo del Cnm, questo accordo è un’ulteriore gratifica personale (da anni lavora per importanti progetti in Francia) nonché dell’organizzazione della scuola nuoto: "È un orgoglio per la nostra piccola società avere un riconoscimento così importante a livello internazionale, essere considerati un modello per le modalità di allenamento ma anche per l’organizzazione della scuola nuoto. E anche noi dello staff biancorosso usciamo arricchiti da questo tipo di scambi che ci auguriamo diventino una piacevole abitudine".

Andrea Scoppa