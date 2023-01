Adesso ci sono i playoff nel mirino della squadra

Il mercato ha detto chiaramente quanto sia ambizioso il Matelica che ha iniziato a tenere un bel passo. Ci sono quindi tutte le premesse perché la formazione possa essere protagonista nel girone di ritorno di Promozione ed ecco perché occorre partire con il piede giusto nel match casalingo con il Potenza Picena. C’è innanzitutto da dare continuità ai risultati ma c’è anche da partire bene nella seconda parte del torneo per acquisisire ancora più autostima e fiducia nei propri mezzi. Ora si presenta una formazione con un organico ricco e di valore che potrà recitare un ruolo di primo piano, insomma ai blocchi di partenza si presenta una realtà che può benissimo ambire ai playoff. La sfida di oggi con il Potenza Picena mette in palio punti pesanti per entrare nelle zone che contano della classifica.