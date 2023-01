"Adesso è un’altra Med Store Gestiti bene i momenti più difficili"

C’è da essere più soddisfatti della gara e della vittoria colta dalla Med Store Tunit su Brugherio che negli ultimi due set ha dato filo da torcere ai maceratesi mentre i primi due sono stati dominati dalla squadra di casa. "Nella fase break –coach Flavio Gulinelli elenca gli aspetti positivi del match – abbiamo fatto molto bene come testimoniano i 16 muri vincenti, un numero superiore alla nostra media. Poi mi è piaciuta la continuità in battuta che ha costretto gli avversari a un gioco scontato avendo avuto problemi in ricezione". Ed ecco l’altra faccia della medaglia. "Non mi è piaciuto – aggiunge – quando abbiamo buttavo via un largo vantaggio, nel quarto set siamo stati bravi a recuperare quando gli avversari hanno spinto non avendo più nulla da perdere. Sono da riconoscere i meriti di Brugherio, ma anche i nostri che per trequarti di gara abbiamo giocato con continuità". Degli ultimi due set parla Martin Albert Kindgard, esperto palleggiatore della Med Store Tunit. "Loro – dice – sono stati obbligati a rischiare qualcosa in più in battuta e ciò ha dato i suoi frutti, poi punto a punto può succedere di perdere un set". Il giocatore si sofferma anche sugli aspetti positivi. "Stiamo confermando – spiega – un sistema di gioco e la tranquillità con cui abbiamo affrontato i momenti difficili della gara, una serenità che ora ci appartiene rispetto al passato". I maceratesi sono in corsa per la Coppa Italia. "Al momento – dice coach Gulinelli – non ci sono comunicazioni ufficiali, ma la nostra società sta facendo di tutto per potere organizzare a Macerata la Final Four e riuscirci sarebbe un’ottima notizia. Però, adesso, c’è solo da attendere le comunicazioni della Lega".

l. m.