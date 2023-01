Adriatico cross tour, sul podio il Gruppo Matelica La società chiude il campionato al terzo posto

Il Gruppo ciclistico Matelica continua a prediligere il fuoristrada. Dopo i funambolismi in sella alla mountain bike, ecco il ciclocross. Soprattutto quello dell’Adriatico Tour interregionale. Il costante protagonismo delle intense tappe sui tracciati marchigiani, abruzzesi ed emiliano-romagnoli è linearmente sfociato nei verdetti delle classifiche finali. La squadra ciclopratistica rossobianca matelicese ha conquistato il bronzo nell’arena delle società. La neo-esordiente Chiara Moriconi è salita fino all’oro individuale (dopo aver primeggiato quale talentuosa giovanissima). Lo junior Marco Calisti ha sfiorato il podio, chiudendo al quinto posto nell’impegnativa categoria. Stesso piazzamento per il master Sergio Micucci, per tutti il "Cicloprofessore" attento e onnipresente quale guida tecnica di lungo corso. "Grandi soddisfazioni", esclama il presidente Marcello Crescentini, che si esprime a nome dell’intero coeso direttivo. "Risultati insperati, fino a pochi mesi, ottenuti dai nostri ragazzi esordienti, allievi e juniores – prosegue Crescentini –. Notevoli i riconoscimenti da tutto il mondo del ciclocross del centro Italia. La società è salita sul terzo gradino, preceduta da formazioni con organico, organizzazione ed esperienza di livello molto superiore al nostro". A imporsi è stato infatti lo squadrone dell’ostrense team Cingolani (leader nazionale con il tricolore e il plurimo rosa indossati) davanti al Bicifestival Riccione. Merito ampiamente condiviso, sottolinea Crescentini: "Appassionata e costante è stata la partecipazione a ogni gara di tutti i corridori del gruppo, che hanno reso possibile il raggiungimento di questo straordinario obiettivo. Il risultato che più gratifica la società è comunque quello di essere riusciti a dare contenuto al lavoro condotto dal 2017 ad oggi con i giovanissimi, coadiuvati dai nostri istruttori. Vivaio florido e tale da saper appassionare e motivare i genitori al meraviglioso mondo del ciclismo fuoristrada". Come aveva, in chiave promozionale e organizzativa, attestato anche il rampichino ‘Mini San Cataldo Day’ concepito a beneficio del settore giovanile delle Marche e dell’Umbria: sui pedali, in località Vene, una cinquantina di verdissimi dai sei ai quindici anni del G. C. Matelica, del Superbike Team-Castelfidardo e dell’Avis Bike Gualdo Tadino.

Umberto Martinelli