Aelbrecht e Cbf si separano Continua la rivoluzione in rosa

Dopo tre mesi si separano le strade tra la Cbf Balducci e la centrale belga Freya Aelbrecht, arrivata a Macerata a gennaio durante la stagione di A1. La società ringrazia Aelbrecht (foto), giocatrice con grande esperienza a livello internazionale e sempre impeccabile per grinta, professionalità ed impegno.

La società maceratese sta rivoluzionando l’organico dello scorso anno, sono infatti rimaste solamente le schiacciatrici Alessia Fiesoli e Giorgia Quarchioni, per completare il reparto sono attese le ufficializzazioni di Alessia Bolzonetti, lo scorso anno al San Giovanni in Marignano, e di Arianna Vittorini, nell’ultima stagione al Sassuolo.

Nuovo il reparto delle centrali: da Sassuolo sono arrivate Giada Civitico e Federica Busolini, è reduce dal campionato francese Alessia Mazzon. Al palleggio ci saranno Asia Bonelli, ex Trento, e Alessia Masciullo, anche lei a Sassuolo nell’ultima stagione; per entrambe si attende l’ufficializzazione. L’opposta è Piia Korhonen, reduce dall’ottima stagione a Soverato. Da registrare il ritorno del libero Giulia Bresciani dopo l’esperienza a Novara. Mancano un paio di pedine per completare l’organico: un’opposta e un libero.

Per la panchina si aspetta l’ufficialità di Stefano Saja, reduce dalla promozione in A1 con il Trento.