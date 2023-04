Agli Europei due atleti della Virtus Pasqualetti

"Il ginnasta Matteo Levantesi non è al top". È quanto ha detto Giuseppe Cocciaro, direttore tecnico della nazionale, dopo il primo approccio degli azzurri sull’attrezzatura Gymnova del Antalya Sports Hall, sede degli Europei di ginnastica artistica. "L’atleta – ha aggiunto riferendosi all’azzurro della Virtus Pasqualetti Macerata – ha accusato un piccolo infortunio a Ravenna in occasione della tappa del campionato di Serie A e se lo sta portando dietro da allora. Il dolore al tallone ci ha convinto a non iscriverlo all’All-around. Per il bene della squadra e del ginnasta abbiamo così deciso di limitarlo precauzionalmente su quattro attrezzi. Tanto possiamo contare su un Abbadini in ottima condizione che può darci una grande mano". In Turchia c’è anche Mario Macchiati, un altro atleta che gareggia con la Virtus Pasqualetti nel campionato di serie A. L’Italia non avrà lo stress di doversi qualificare ai Mondiali di ottobre: traguardo centrato a Liverpool nel 2022, con il quarto posto in finale.

Oggi e domani ci saranno le qualificazioni degli Europei maschili e femminili, giovedì e venerdì è tempo di medaglie individuali, si inizia alle 15 con l’All-around maschile e femminile. Sabato e domenica sono in programma le final eight per attrezzo, divise cinque e cinque, a partire circa dalle 12. Da giovedì le finali andranno in diretta su RaiPlay e RaiSport (canale 58 DTT) con la telecronaca di Andrea Fusco e il commento tecnico di Andrea Massaro. A proposito di formazioni, ecco quella scelta dal direttore tecnico nazionale della maschile, insieme con i suoi collaboratori: cavallo con maniglie: Macchiati, Levantesi, Casali e Abbadini; anelli: Abbadini, Casali, Levantesi, Lodadio; volteggio: Abbadini, Macchiati, Casali, Lodadio; parallele pari: Abbadini, Casali, Macchiati, Levantesi; sbarra: Macchiati, Casali, Levantesi, Abbadini; corpo libero: Abbadini, Macchiati, Lodadio, Casali.