Ai nastri di partenza la ‘Stra...Pantano’, 9 chilometri in notturna

Con il patrocinio del Comune di Pesaro e in collaborazione con il comitato organizzatore della Festa "Pantano ‘85" si svolge stasera alle 20,30, la 12ª edizione della corsa podistica in notturna, "Stra…Pantano". Il ritrovo dei partecipanti è alle 19,45 nello spazio retrostante il Convento dei Padri Cappuccini, in via Cardinal Massaia 1, mentre la partenza e l’arrivo avverrà nello spazio retrostante il Convento dei Cappuccini. La corsa è aperta a tutti, ad atleti e podisti (9 chilometri) ma anche a chi vuole trascorrere piacevolmente una serata in compagnia della propria famiglia passeggiando per le vie del quartiere. Alle ore 20 partenza della gara dei bambini, che si svolge in un circuito interno; mentre alle ore 20,30 partenza della gara per adulti. Ci sarà un omaggio di partecipazione per tutti e premi per i primi cinque classificati (categoria maschile e femminile): 1° classificato: un prosciutto intero; 2° una lonza; 3° 2 salami; 4° una forma di pecorino; 5° una confezione di vino. Inoltre premi per la società più numerosa (minimo 10 iscritti); momento di ristoro per tutti ed è garantito il servizio sanitario (ambulanza e medico al seguito) e la collaborazione della Protezione Civile e del Gruppo Scout Agesci "PS 4". Quota d’iscrizione: adulti 5 euro; bambini 1 euro, collaborazione organizzativa da parte del Gruppo Podistico Lucrezia, e speaker l’eclettico Leonardo Oliva. Per informazioni: Marco 3312450251 oppure Gabriele 3287349602.

l. d.