Ai playoff l’Attila Junior sfiderà Todi

L’Attila Junior Basket di Porto Recanati ha chiuso la regular season di C Gold con vincendo a Todi 94-69. "Una bella vittoria contro un Todi rimaneggiato. Abbiamo dimostrato – è stato il commento di Nicola Scalabroni, coach del team portorecanatese – una buona condizione fisica che dovrà essere migliorata nelle due settimane che ci porteranno ai playoff. Ora viene il bello e siamo pronti a toglierci le nostre soddisfazioni". Il tabellino dei portorecanatesi: Mancini 5, Centanni 12, Gamazo 22, Gurini 2, Cingolani 3, Zandri 7, Redolf 11, Fraga 19, Baldoni 11, Alfonsi 2.

Adesso il via con le semifinali playoff: l’Attila Junior Basket, al quarto posto in classifica, se la vedrà per ironia della sorte proprio contro l’Energy Basket Todi, nona forza del girone. La formula della prima fase sarà al meglio delle tre partite. Il primo match è previsto sabato 15 aprile alle 21.15, al palasport Medi di Porto Recanati, mentre la seconda partita il 19 aprile, alle 21, a Todi. Qualora si arrivi a gara-3, si giocherà il 22 aprile al palasport Medi.