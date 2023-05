Al capolinea la corsa del Montefano

FORSEMPRONESE

2

MONTEFANO

0

FORSEMPRONESE (4-4-2): Marcantognini 6; Camilloni 6,5, Rosetti 6, Riggioni 6,5, Procacci 6 (48’ st Mea ng); Palazzi 6,5 (40’ st Fraternali ng), Conti 6,5, Bucchi 6 (47’ st Spaccazocchi ng), Pandolfi L. 6; Pagliari 6 (45’ st Codignola ng), Pandolfi R. 6 (30 st Battisti 6). All. Fucili.

MONTEFANO (4-4-2): Rocchi 6; Morazzini 6,5, Monaco 6, Mercurio 6 (38’ st De Marco 6), Postacchini 6; Candidi 6 (25’ st Latini 6), Guzzini 6 (30’ st Trabelsi 6), Sindic 6,5 (45’ st Camilloni ng), Palmucci 6; Stampella 6 (15’ st De Luca 6), Bonacci 6. All. Mariani.

Arbitro: Ercoli 6.

Reti: 9’ st Riggioni; 41’ st Conti.

La Forsempronese incassa una ottima vittoria nella semifinale dei playoff contro Montefano e si guadagna così la possibilità di giocarsi l’accesso alla fase nazionale nella finale contro l’Atletico Gallo, che ha vinto 2-1 con l’Atletico Azzurra Colli. Si gioca in un comunale pieno e in una bella giornata di sole, anzi, nella prima giornata di caldo "vero" in questa strana primavera fredda e piovosa.

I primi nove minuti sono puro agonismo senza quasi lo straccio di un’idea. Poi al 10’ c’è una punizione per Montefano. Pressappoco dal vertice dell’area batte Sindic e Marcantognini ribatte di pugno. Al quarto d’ora c’è una clamorosa traversa per Fossombrone, a firma Pandolfi (Riccardo). L’azione nel traffico d’area è un po’ confusa e forse c’è un tocco di mano, ma l’arbitro fa proseguire. Ancora Pandolfi al 17’: stavolta è un calcio di punizione dal limite che finisce a lato oltre il palo più vicino.

Nel primo tempo l’ultimo frisson lo regala Pagliari, con un tiro che si perde sopra la traversa da sotto misura.

Idem come sopra al minuto quattro della ripresa, ancora Pagliari e ancora sopra i legni. Ma niente paura, che al nono Riggioni agguanta il vantaggio con un colpo testa vincente che sfrutta al meglio un delizioso assist più o meno dalla fascia: uno a zero. A ribadire il concetto ci pensa Massimo Conti al 41’ con un tiro dal limite che lascia Rocchi di sale. La partita finisce 2-0, con la Forsempronese in finale e Montefano che dice addio ai sogni di gloria.

a. bia.