Al circolo tennis Guzzini trionfano Giovanni Bravi e Alessandra Izzo

Grande successo per l’iniziativa della Federazione italiana tennis, svolta a Recanati, che consentiva a giocatori di quarta categoria di ottenere wild card per la fase di pre-qualificazione agli internazionali d’Italia Bnl Roma 2023. Sono stati 104 gli iscritti, nei tabelloni di singolare e doppio sia maschile che femminile. Il torneo, sotto la supervisione del giudice arbitro Cenci Pierpaolo, si è concluso martedì. Giovanni Bravi ha vinto il singolare maschile battendo in finale Alessandro Lorenzini 6-0 7-5. Invece, nella finale 3°-4° posto, l’ha spuntata Filippo Mobili su Alvaro Pagan Alvaro per 6-1 6-1. Alessandra Izzo si è aggiudicata il tabellone femminile sconfiggendo Alessandra Mosciatti per 6-1 6-1. Nella finale del doppio la coppia Castagna-Maceratini ha prevalso su Provaroni-Capodaglio per 6-0 3-6 10-6. A premiare il presidente del circolo tennis Adolfo Guzzini, il suo vice Claudio Regini e il consigliere comunale allo sport del Comune di Recanati, Sergio Bartoli.