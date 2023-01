"Al lavoro per integrare i volti nuovi e preparare la gara contro Marina"

Prime giornate di lavoro e sudore del nuovo anno per la Sangiustese, intenzionata a riprendere la marcia verso le zone nobili della graduatoria, dopo una prima parte di stagione terminata a quota 19 punti, ovvero poco al di sopra della soglia playout. "Il girone di ritorno – analizza il tecnico rossoblù Gabriele Morganti – è come un nuovo campionato, tutti quei valori che ad oggi sembrano delineati in realtà scompariranno, perché le partite diventano sempre meno e di conseguenza i punti in palio ancor più pesanti. Per quanto riguarda il nostro percorso, dovremo farci trovare pronti in ogni occasione, a prescindere se affrontiamo la prima o l’ultima in classifica. Al momento le difficoltà sono identiche, se non maggiori, e per questo la squadra deve arrivare sempre ben allenata e, soprattutto, mentalmente pronta". La rosa è ancora in fase di completamento dopo gli ingressi di Scognamiglio, De Stefano insieme con gli esperti centrocampisti Proesmans e Loviso, sullo sfondo si avvicina l’impegno casalingo in programma domenica contro il Marina. "Stiamo cercando – spiega l’allenatore – di fare integrare al meglio chi si è aggregato dopo, tendendo contro delle caratteristiche di ognuno. L’obiettivo di questa settimana sarà anche di conoscerci ancor di più in modo da essere preparati per domenica, quando ci attende una partita difficile ma assolutamente da non sbagliare. Il Marina è allenato da un tecnico esperto come Fenucci, capace di gestire le varie situazioni, ma da ora in avanti, ogni gara sarà complicata, perciò dovremo essere cinici senza concedere nulla agli avversari e sarà importante avere una mentalità di gruppo mirata ad ottenere un risultato positivo".

Diego Pierluigi