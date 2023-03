"Al Polisportivo la gara più insidiosa dell’anno"

"È la partita più difficile dell’anno, non per niente la Civitanovese è in testa alla classifica". Saverio Giachetta, portiere del Potenza Picena, è proiettato alla gara di domani al Polisportivo. "Noi, però – avverte – vogliamo rifarci dopo il passo falso di sette giorni fa contro l’Aurora Treia e andremo a Civitanova con l’obiettivo di tornare a casa con un risultato positivo". All’andata è finita in parità (1-1). "Ci siamo trovati in svantaggio – ricorda – ma siamo riusciti da squadra a raggiungere la parità e a fare bene. Abbiamo messo in campo determinazione e cattiveria agonistica per raggiungere gli avversari, ma anche attenzione per non prendere poi gol. Sono atteggiamenti che abbiamo cercato di replicare nelle partite successive". Domani i rossoblù giocheranno in casa e saranno sospinti dai tifosi. "È una squadra molto forte con giocatori importanti, l’attaccante Paolucci, Visciano che è anche molto abile sui calci piazzati, e poi Ruggeri".