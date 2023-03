Al Team Nuova Florida squalificati due giocatori

Nel prossimo turno (2 aprile) il Tolentino troverà gli avversari del Nuova Florida senza gli squalificati Contini e e Giordani. Ecco i provvedimenti del giudice sportivo di D. Due turni: Contini (Nuova Forida). Un turno: Severini (Fano), Giordani (Nuova Florida), Pasqualini e Pietropaolo (Porto d’Ascoli), Di Renzo (Notaresco), Montebugnoli (Vastese), Ruggieri e Petriccione (Vastogirtardi), Angiulli (Samb), Laurenzi (Trastevere).

Multato il Nuova Florida di 2.200 euro "in quanto – si legge nella motivazione – persona non identificata ma riconducibile al club, al termine del match nell’area antistante gli spogliatoi ha cercato lo scontro fisico con gli ufficiali di gara ostacolandone l’accesso allo spogliatoi. La porta dello spogliatoio veniva colpita con pugni per 12 volte. Per inosservanza dell’obbligo di assistenza medica.