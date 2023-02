Al traguardo Maronari regola Buratti

La prima volata premia il tempismo dell’osimano Mauro Maronari (FD Steel di Porto Recanati) che regola Francesco Buratti (Sport Bike). Sulla striscia bianca della seconda gara trionfa Michele Senni (portacolori del Team Borello). Nella zona Industriale di Piediripa il 14° trofeo Valleverde scorre pianeggiante per 2.400 metri. Organizza la società Nuova Sibillini presieduta da Enzo Giustozzi. Agonisti maturi e amazzoni: 21 giri (km 50,400). Più giovani e rampanti: 24 tornate (km 57.600). Si corre per il trittico d’Apertura e per il trofeo Cappello d’Oro Master Amatori (ideato da patron Demetrio Iommi). L’egida è dell’Acsi Macerata del presidente Maurizio Giustozzi. Complessivamente al via 108 atleti, in formula interregionale. Sul traguardo della prima corsa doppio braccio destro alzato. Quello giusto (per la vittoria) è di Mauro Maronari su Buratti. Terzo è Roberto Mentuccia (Pasta De Carlonis), seguito dal Andrea Giglietti e da Lorenzo Mangialardo (Team Crainox). L’ottavo posto assoluto vale il primato tra i supergentlemen a Giordano Nasoni (Fd Steel). Corona rosa per Roberta Brugnoli (Waypoint Mtb Filottrano). Nella seconda sfida, dietro Senni, l’argento open si traduce in oro junior per Francesco Pirro (Team Go Fast). Il bronzo è di Riccardo Fioretti (Passatempo Cycling Team). Seguono Paolo Totò e Manuel Fedele (tandem Go Fast). Capofila dei veterani è Paolo Pierantoni (Fight Club). A vestire le nuove maglie del trittico sono, nelle tre fasce: Manuel Senni, Andrea Giglietti, Roberta Brugnoli. Il ‘ciclismo popolare dai grandi numeri’ guarda ora ai prossimi appuntamenti. Domenica chiusura della ’72 ore Acsi’ con il giro della Cartiera ad Ascoli Piceno. Domenica 19 marzo, la Leopardiana inaugurerà l’attesa challenge Gran Fondo Marche, la cui edizione 2022 ha ottenuto notevoli consensi. Immutati gli obiettivi: promuovere il territorio attraverso il cicloturismo, favorire la socializzazione e la salute in sella.

Umberto Martinelli