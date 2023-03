Al via la fase a orologio Feba, ecco il Campobasso

Si riaccende la Feba dopo due domeniche di stasi agonistica. E in questa fase a orologio è chiamata a sgasare subito perché l’attendono due match chiave in ottica promozione, entrambi casalinghi: oggi (ore 18) contro il Campobasso e domenica prossima contro il Perugia. Partite da non perdere se si vuole conservare la primogenitura in classifica. Ora è il Campobasso l’anti-Feba per eccellenza: per la qualità delle sue ragazzine e per il successo di misura colto sabato sul Perugia in quella sorta di spareggio che l’ha qualificato come "sfidante ufficiale" delle momò. Nella regular season le molisane vinsero d’un punto in casa loro mentre a Civitanova la Feba s’è poi imposta nettamente (+15) al termine di una partita sempre controllata. Occorre rammentare che quel giorno le ospiti erano reduci da una sfida impegnativa (avevano affrontato il Perugia appena 24 ore prima) con l’aggravante dell’infortunio dell’ex Giacchetti, uscita dopo 9’ per una botta al gomito. Occhio all’attacco del Campobasso, fin qui molto produttivo. Durante la sosta la Feba ha lavorato in palestra soprattutto sugli schemi di contenimento, con l’intento di ricucire le smagliature difensive palesatesi qua e là nel corso della stagione regolare. Acciacchi per la Jaworska e la Secka, con la polacca che non s’è allenata per alcuni giorni.