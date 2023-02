Al via un’Hotsand dalle grandi firme

L’Hotsand rinforza l’organico per la serie A di baseball con alcuni ritorni eccellenti. Si tratta di due nazionali, come il ricevitore Lorenzo Morresi, classe 2001, ed il lanciatore Gabriele Quattrini, classe 1996, campioni d’Italia 2022 con il San Marino. Dopo l’esperienza invernale nei tornei dei colleges statunitensi con il New Mexico, a maggio "Lollo" Morresi, in battuta nei due anni con la squadra del Titano sempre sopra quota 300 di media, rientrerà a Macerata sua società di origine, prima di volare di nuovo negli States ad agosto per giocare nei campionati universitari. In sua assenza il ruolo di catcher sarà del promettente ventunenne argentino Jose Garcia, proveniente dalle Minor leagues americane. Il potentino Quattrini, dopo l’ottimo campionato 2021 in casacca biancorossa e la qualificazione sfiorata alla Coppa Campioni, nel 2022 può vantare dieci vittorie su undici con il San Marino ed ora torna per rinforzare il monte italiano dell’Hotsand, già composto da Jhonaikell Rodriguez, Juan Torres e Giovanni Turi. Il line up maceratese potrà contare sul rientro di Jesus Carrera, prima base ed esterno destro, già per due stagioni punto di forza dei Grizzlies Torino di Pierpaolo Illuminati. Torna nei ranghi anche l’interno Giammarco Di Battista, più volte in biancorosso, proveniente dal Cupramontana. Ci saranno ancora l’interbase Javier Lopez ed il seconda base Alessandro Morresi, a difendere il cuscino di terza è stato chiamato il ventiseienne Anthony Pereira, recentemente in Venezuela con i Magallanes. Tra gli esterni, confermati il capitano Leonardo Splendiani, l’elpidiense Gionni Luciani e l’argentino di passaporto italiano Sebastian Garcia.

Nella gara riservata a pitchers stranieri ci saranno due volti nuovi: il mancino Dilmer Mejia, partente nella Nazionale del Nicaragua ed Andres Perez, già schierato nel campionato italiano tra le file del San Marino. Completano il roster molti giovani che hanno già debuttato in prima squadra nel campionato scorso e che si alterneranno tra serie A e B, in virtù dell’accordo di collaborazione stipulato per il secondo anno con le Pantere di Potenza Picena del tecnico Gilberto Polacchi. Ad allenare i maceratesi ci sarà il manager cubano Alexander Ramosa, che assunse la guida della squadra già nella seconda parte della stagione scorsa, coadiuvato dai coach Piero Consoli, Javier Perdomo e dal pitching coach Malvin Vasquez. Il settore giovanile è affidato a Cristiano Meschini e Sergio Biagetti.

Esordio in campionato fissato per il 15 aprile con la trasferta a Sesto Fiorentino contro il Padule. Poi tre impegni casalinghi nel girone A: Poviglio, Longbridge e Athletics Bologna ; infine la trasferta di San Marino. Fase preliminare di sola andata (due gare ogni weekend fino al 13 maggio), con cinque gironi da sei squadre. Le prime due di ogni raggruppamento si qualificano per la poule scudetto in programma dal 27 maggio ed articolata su due gironi composti da cinque formazioni e tre partite settimanali. Le prime quattro di ogni girone si qualificano per i play off, con la novità dei quarti di finale da metà agosto, al meglio delle cinque partite, e semifinali al meglio delle sette gare.