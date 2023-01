Alberto Giuliani ct della nazionale turca

Alberto Giuliani sultano! Il coach settempedano è il nuovo ct della nazionale turca di pallavolo maschile. Il 59enne ex allenatore della Lube che vinse gli scudetti del 2012 e 2014, ha ottenuto per la terza volta l’incarico di guidare una nazionale. Lo aveva già fatto nel 2015 per la Slovacchia e soprattutto dal 2019 per la Slovenia con cui ha disputato due finali di fila agli Europei, entrambe perse (nel 2019 contro la Serbia e nel 2021 contro l’Italia). Come illustri colleghi, vedi Piazza o Giani, anche Giuliani avrà il doppio incarico, lo scorso giugno infatti gli è stato rinnovato fino al 2024 il contratto con l’Olimpyakos, club di Atene che ora è davanti a tutti nel campionato greco. Si può definire un ritorno dalle parti dell’ex impero ottomano, nella stagione 2018-2019 Giuliani era sulla panchina dell’Halkbank di Ankara. Fino a poche settimane fa l’allenatore di San Severino sembrava invece prossimo alla firma per la Bulgaria, era stato il vice presidente federale ad indicarlo in lizza assieme ad altri nomi.

an. sc.