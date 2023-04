Alessi e Angeletti sul podio di Pollenza

Domenica scorsa il Civitanova Skating Team ha confermato a Pollenza nei campionati regionali su pista gli ottimi risultati conseguiti la settimana prima a San Benedetto in occasione degli omologhi campionati su strada. Non sono mancati i podi, attinti ancora una volta dal veterano Andrea Angeletti e, nella categoria ragazze, da Lara Givetti Alessi. E pure da Marion Beleggia tra le Giovanissime. Sul circuito di casa sua Angeletti ha impartito una lezione a tutti nei 5000 metri a punti sfiorando per soprammercato la medaglia (4° posto, a 17 centesimi dal 3°) nella cronometro di un giro. Doppio argento per la Givetti Alessi nella crono-sprint e nei 3000 a punti e stessi metalli per la Beleggia nella destrezza e nei 2 giri sprint. Quinta moneta per l’americana a squadre della categoria allieve. La staffetta era composta dalla Givetti Alessi, da Irene Vacca e da Vittoria Germani. Piazzamenti tra il 6° e il 10° rango per Pietro Valerio Fumagalli, Maria Sole Lattanzi, Giorgia Santandrea, Vanessa Sabbatini, Matilde Biondi, Sofia Lattanzi e Alice Pierangelini. Più indietro gli altri poulains di Moreno Monti.