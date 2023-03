Alessia Mancini a un passo dal podio È quarta nel gigante e nello speciale

La tolentinate Alessia Mancini ha brillato alle gare dei XXXIV Giochi Nazionali Invernali Special Olympics di sci alpino e snowboard in scena a Bardonecchia, in Piemonte. Accompagnata dalla mamma Laura Ferrari, ha partecipato al gigante e allo speciale, fermandosi ad un passo dal podio: in entrambe le gare è arrivata quarta. La missione di Special Olympics va oltre lo sport e promuove una cultura del rispetto e dell’inclusione a beneficio in particolare dei giovani ma anche dell’intera comunità. A Bardonecchia circa 250 atleti con e senza disabilità intellettive, provenienti da ogni parte d’Italia, hanno sfidato i propri limiti. Questi giovani, tra cui la Mancini, hanno dimostrato la loro bravura e sono stati i migliori testimonial di un messaggio inclusivo attraverso lo sport di cui gli Atleti Special Olympics sono i primi portatori e che va a beneficio di tutti. I complimenti ad Alessia sono stati arrivati anche dalla sua città, a partire dal sindaco Mauro Sclavi e dal vicesindaco e assessore allo sport Alessia Pupo. "Gli Special Olympics danno agli atleti e alle loro famiglie continue opportunità di crescita in termini di autonomia e consapevolezza delle proprie potenzialità – hanno affermato gli amministratori – che lo sport sa mettere in luce, sprigionando effetti e sentimenti positivi e inclusivi".