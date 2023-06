Alex Marini confermato Altro anno con la Vigor

La Vigor si tiene stretta anche Alex Marini. L’esperto centrale difensivo di Senigallia guiderà la difesa rossoblu anche il prossimo anno. Il gruppo storico non si muove dalla Spiaggia di Velluto e tali conferme non possono che esaltare il popolo vigorino. Ora si attendono le prossime mosse della società: nessuno vuol fare stravolgimenti, ma le variabili del mercato estivo sono tantissime ed i fari puntati sui gioielli rossoblu non si spegneranno tanto facilmente.

A proposito di conferme e confermati… Sarà l’anno del riscatto di D’Errico? Tutti lo sperano, l’attaccante italo argentino ha rinnovato il suo contratto con la Vigor per dimostrare che in Serie D ci può stare. È stata un’ annata difficile per il talentuoso attaccante, un periodo nero che grida vendetta. Gianfranco ha voltato pagina, è già proiettato verso il futuro, inoltre questo periodo di riposo si sta rivelando molto prezioso per pianificare i tempi di recupero come ricorda lo stesso D’Errico: "Dal punto di vista fisico sto molto meglio. Giovedì mi dovrò sottoporre ad una visita, ma sono piuttosto sereno. Sarà un’estate diversa rispetto al solito, devo iniziare immediatamente con alcuni esercizi di forza, voglio farmi trovare pronto per l’inizio della preparazione".

Infortuni a cascata, continue ricadute… Il posto giusto per lasciarsi alle spalle un anno così complicato è proprio Senigallia.

"La Vigor è casa mia, questo epilogo era prevedibile - continua il fantasista italo argentino -. Ho una gran voglia di tornare a divertirmi, fare gol e veder festeggiare i nostri meravigliosi tifosi. Questi desideri mi hanno accompagnato e motivato nel corso della passata stagione, purtroppo però i numerosi imprevisti mi hanno condizionato e non ho mai trovato continuità - continua Gianfranco -. Sono in credito con la fortuna, spero sia l’anno giusto per tornare ad essere protagonista".

Cerca il riscatto D’Errico e lo farà al fianco dell’ amico Pesaresi, sotto la guida di un tecnico che stravede per lui. "Gioco insieme a Denis da tanti anni, per me è una garanzia - continua il fantasista -. Mister Clementi invece è un senigalliese doc, conosce la piazza, è serio e rispettato, la sua conferma è fondamentale, la società non poteva iniziare meglio. Poi ci sono i tifosi, il mio attaccamento alla maglia rossoblu nasce dall’ affetto che la tifoseria vigorina mi ha sempre dimostrato - conclude D’Errico -. È bellissimo avere un rapporto così profondo con il pubblico, un amore incondizionato, un sostegno concreto nei momenti più bui. Mi sono sempre stati vicino, non finirò mai di ringraziarli".

Nicolò Scocchera