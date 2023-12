Alfonsi: "Civitanovese, devi riscattarti subito"

"Vogliamo riscattare la sconfitta di domenica scorsa, ma il Montefano è un avversario tosto". L’allenatore della Civitanovese, Sante Alfonsi, parla del match di oggi, allo stadio Tubaldi di Recanati (ore 14), con i rossoblù impegnati contro la formazione di Nico Mariani. "Dobbiamo essere belli e concentrati – dice Alfonsi (foto) –. Nelle ultime sfide abbiamo perso un po’ lo smalto, ma in settimana ho avuto ottimi segnali, i ragazzi erano carichi e determinati". I rivieraschi dovranno privarsi del trequartista Pablo Becker e del difensore Andrea De Vito, mentre è stato recuperato il centrocampista offensivo Alex Strupsceki. "Sia Strupsceki che Spagna - spiega il tecnico - sono a disposizione, ma probabilmente non hanno ancora i novanta minuti". In settimana, il terzino Andrea Cosignani si era fermato "per un semplice callo al piede. Ma ora è guarito e potrà scendere in campo". L’ultimo arrivato, in casa rossoblù, è l’esterno d’attacco Kevin Buonavoglia: "Anche lui è disponibile, vedremo" dichiara. L’obiettivo è lasciarsi alle spalle il tonfo casalingo contro il Tolentino: "Una delle prestazioni più brutte – ammette poi -, ma con la grinta possiamo rifarci". Quanto ai rivali, "sul campo hanno perso soltanto in un’occasione" fa notare Alfonsi, alludendo al fatto che una delle due sconfitte del Montefano è stata decisa a tavolino. "Sono molto compatti – conclude l’allenatore - giocano insieme da diversi anni".

Francesco Rossetti