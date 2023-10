Alfonsi: "Un plauso a capitan Paolucci". Lattanzi: niente alibi

"Ero fiducioso, ma non pensavo certo di vincere 3-1 perché la Maceratese resta una grande squadra. Ma è un risultato meritato". Così il nuovo direttore sportivo della Civitanovese, Claudio Cicchi, un ex di questa partita. Mister Alfonsi è raggiante: "Temevo che dopo il rigore i ragazzi potessero reagire in maniera negativa e invece c’è stata una grande reazione. Faccio un plauso particolare al nostro capitano, Michele Paolucci: ho fatto una scelta importante nel tenerlo in panchina e penso che lui mi voleva ammazzare quando gliela ho comunicata. Però è stato vicino ai compagni e vicino a me e quando è entrato ha fatto il suo". Roberto Lattanzi, mister della Maceratese: "C’è tanto rammarico. I ragazzi hanno fatto tutto quello che hanno potuto, non è mancato l’impegno. La Civitanovese ha trovato episodi più favorevoli, sicuramente li hanno anche cercati di più e sono stati bravi a realizzarli con delle conclusioni che delle volte non riescono ma oggi gli sono tutte riuscite. Dobbiamo ripartire dall’analisi degli errori. Ora dobbiamo star zitti, fare i complimenti all’avversario, ma il campionato è molto lungo ed è bene attendere la fine prima di dare dei giudizi. Il risultato è troppo ampio. Non sono qui a cercare alibi. Questa squadra può fare molto meglio".