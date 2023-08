Alice Sorcionovo a un passo dal trionfo Argento iridato nei 500 metri sprint

Ai campionati mondiali di pattinaggio corsa Alice Sorcionovo regala un’altra medaglia all’Italia nella categoria junior. Dopo il bronzo conquistato nella giornata d’apertura sui 200 metri ad atleti contrapposti, la diciottenne di Montecosaro ha vinto ieri un argento nella prova dei 500 metri sprint. Dunque, è arrivato per lei il titolo di vice campione del mondo. E’ stata battuta solo dalla colombiana Kiara Vasquez che l’aveva preceduta al traguardo anche nella sfida di sabato sulla distanza più corta (seconda era arrivata un’altra azzurra, Sofia Paola Chiumiento). La finale si è rivelata molto combattuta e avvincente: Alice Sorcionovo è partita forte, prendendo subito il comando davanti alla forte sudamericana che, nella seconda parte della gara, però, è riuscita a superarla e a vincere sul filo di lana. Peccato, un oro sfuggito d’un soffio alla pattinatrice montecosarese che aveva dominato anche la semifinale battendo proprio la Vasquez. Eloquenti i tempi: Vasquez 45.584, Sorcionovo 45.649. Al terzo posto si è piazzata la portoghese Henriques con il riscontro cronometrico di 45.804, mentre è arrivata quarta la francese Frugier (45.962).

In ogni caso il Mondiale di Alice – quattro volte campionessa continentale ai recenti Europei in Francia – è iniziato in crescendo (bronzo al debutto, argento nella seconda giornata) e siamo solo all’inizio della competizione iridata, visto che oggi mancano altre gare su pista – fra cui la staffetta all’americana – e tutte le prove su strada, dove la Sorcionovo è altrettanto forte. In particolare sui 100 metri in corsia che si correranno venerdì prossimo in una location molto suggestiva come il corso principale della città di Vicenza. Come noto, infatti, è l’Italia a ospitare quest’anno i campionati del mondo a Montecchio Maggiore, nel Vicentino, a distanza di undici anni dall’ultima volta che fu il nostro Paese ad accoglierli, nel 2012, ad Ascoli. E a sostenere gli azzurri – guidati dal Ct Massimiliano Presti – c’erano ieri quasi 5 mila spettatori assiepati sul nuovissimo impianto a curve paraboliche di Alte Ceccato.

Nella categoria junior è arrivata in finale anche Giulia Presti di Porto Sant’Elpidio (figlia del commissario tecnico) nella prova dei 10 mila metri a eliminazione. Trenta le atlete al via, fra cui le favorite colombiane, a seguire venezuelane, cinesi, francesi e portoghesi. La Presti è stata brava ed è riuscita a rimanere in pista fino alle battute conclusive chiudendo poi la gara al quinto posto. Ma torniamo all’argento della Sorcionovo. La ragazza, al suo primo Mondiale, corre a livello di club con la società Luna Sports Academy di Senigallia e dal suo team ha ricevuto subito i complimenti sui canali social con l’appellativo di "magnifica". Le due medaglie già messe al collo sono indubbiamente un ottimo risultato tecnico e la ripagano dei costanti sacrifici fatti in allenamento, durante l’anno, sotto la guida tecnica di Luca Bernacchia. Lo scorso anno la promettente pattinatrice azzurra non potè partecipare ai Mondiali in Argentina a causa di un infortunio, dal quale però sembra essere pientamente ripresa nella stagione in corso. Mauro Grespini