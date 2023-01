Alla Cbf Balducci manca l’acuto S’impone la Megabox Vallefoglia

Megabox

4

Cbf Balducci

0

MEGABOX OND.SAVIO VALLEFOGLIA: Piani 9, Furlan 3, D’Odorico 14, Sirressi (L), Aleksic 4 , Papa 9, Mancini 2, Hancock 2, Barbero, Berti 3, Kosheleva 17, Lazaro 14. All. Mafrici.

CBF BALDUCCI: Cosi 5, Fiori (L), Abbott 8, Napodano (L), Chaussee 9, Ricci 2, Okenwa 5, Molinaro 5, Fiesoli 8, Malik 9, Poli n.e., Aelbrecht 6, Luciani n.e., Dijkema 2. All. Paniconi.

Parziali: 27-25, 25-19, 25-22, 25-19.

Note: Vallefoglia 10 battute sbagliate, 8 ace, 12 muri vincenti, 45% in attacco, 42% in ricezione (25% perfette). Macerata 8 battute sbagliate, 4 ace, 11 muri, 37% in attacco, 46% in ricezione (19% perfette).

Utile test per la Cbf Balducci al PalaDionigi di Montecchio nell’allenamento congiunto assieme alla pari categoria della Megabox Ond.Savio Vallefoglia. È stata l’occasione per tenersi in forma e migliorare i meccanismi nel weekend di riposo per il campionato di Serie A1, in occasione della Final Four di Coppa Italia. Nei quattro set, in cui i tecnici hanno impiegato tutte le giocatrici, hanno prevalso le ragazze di casa. Coach Paniconi (senza Quarchioni a riposo precauzionale) inizia con Dijkema-Malik palleggiatore-opposto, Aelbrecht-Cosi centrali, Abbott-Fiesoli in banda, Fiori libero. Per coach Mafrici, Hancock-Drews, Mancini-Berti, Kosheleva-D’Odorico, Sirressi. Il primo set è all’insegna dell’equilibrio, ma sul 23-24 le arancionere non sfruttano due set ball e allora ne approfittano le avversarie per chiudere il parziale (27-15). Nel secondo set lo strappo decisivo è dato sul 16-15 quando le pesaresi allungano sfruttando un paio di errori delle maceratesi (20-16). Il set è in mano delle locali che chiudono 25-19. Nel terzo set dentro Ricci in regia e Chaussee per Abbott in banda, al centro Molinaro-Cosi, Fiori libero. Le maceratesi anche questa volta potrebbero chiudere il set, ma sul 19-21 un calo di tensione della Cbf Balducci dà il via libera alle locali che con un parziale di 6-1 chiudono il set. Girandola di cambi anche nel quarto set. Equilibrio in campo fino al cuore del set (13-13) con Chaussee in evidenza, Vallefoglia lo rompe con l’ace di Piani (16-14) e allunga ancora con l’ace di Berti (20-16). Il set si chiude 25-19.

"Il test – ha detto a fine allenamento Luca Paniconi, allenatore della Cbf Balducci – ha lasciato buone sensazioni, peccato non essere riusciti a chiudere il primo set per un paio di nostre imprecisioni. In qualcosa stiamo crescendo ma dobbiamo trovare più continuità, credo ci siano state a livello di prestazione più cose buone che non buone. Ci manca ancora la capacità di chiudere gli ultimi palloni, un aspetto determinante per conquistare set e punti".