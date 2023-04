Alla Cbf Balducci Paoloni il titolo provinciale under 16

L’under 16 della Cbf Balducci Paoloni (foto) batte 3-0 la Volley 79 e sul neutro di Matelica si laurea campione provinciale. La settimana scorsa le ragazze avevano superato l’altra formazione della stessa società strappando così il pass per l’atto finale del Maceratese. Ora si attende di conoscere gli esiti delle altre realtà provinciali per conoscere la prossima avversaria, comunque le semifinali sono in programma per il 14 maggio e nella stessa giornata ci sarà la finale. È stata una domenica di festa per le giocatrici Sara Costantini, Agnese Ascenzi, Elena Torresi, Chiara Tartabini, Sofia Pasquinelli, Viola Maria Tittarelli, Stella Sgolastra, Matilde Fabbroni, Cristina Andrea Teloni, Alice Amurri, Aurora Biondi, Maria Laura Mennecozzi, Minerva Aleandri, Alessia Contigiani. Da ricordare che l’under 18 della Cbf Balducci Paoloni aveva vinto il titolo provinciale e adesso deve affrontare il 7 maggio le pesaresi del Bottega nella semifinale e nel pomeriggio dello stesso giorno è prevista la finale. "Ci stiamo impegnando sul settore giovanile – dice Pietro Paolella, presidente della Cbf Balducci Volley – con un progetto proiettato nel tempo mettendo a disposizione delle ragazze uno staff adeguato. L’obiettivo è portare nella prima squadra il maggior numero di giocatrici cresciute nel vivaio".