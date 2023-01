Alla Cingolana ritorna dopo 12 anni la punta Simoncelli

Alla ripresa del campionato di Prima categoria, nella Cingolana San Francesco si registra il ritorno dopo 12 stagioni di Michele Simoncelli, l’indimenticato "Simo" attaccante dell’allora Cingolana che disputava l’Eccellenza. Oggi la Cingolana San Francesco è attesa dal Montecosaro, per una sfida importante per entrambe. L’allenatore Luca Ballini ha deciso d’inserire tra i convocati anche Simoncelli che, legato da un’inossidabile amicizia con diversi cingolani, effettuata la precedente annata col Torconca (Eccellenza Emilia Romagna) ha recuperato dopo un infortunio e, contattato, ha volentieri deciso di aggregarsi alla Cingolana San Francesco. E così, fatta una fase di preparazione, riecco "Simo" di nuovo in campo e, quando si dice la passione, a quarant’anni compiuti lo scorso 3 marzo. Ancora vividi i ricordi dei tre tornei trascorsi con la Cingolana in Eccellenza: 2007-08, 26 presenze, 9 gol; 2008-09, 22 gare, 3 gol; 2010-11 (tornato dalla Jesina) 26 gettoni, 18 reti. L’esperienza e le sue doti tecniche saranno molto utili alla Cingolana San Francesco che, malgrado la qualità del gioco, ha registrato qualche difficoltà sotto rete.

Gianfilippo Centanni