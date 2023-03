Alle radici del Kung fu a Recanati Un successo lo stage con grandi maestri

Grande appuntamento con il kung fu tradizionale cinese. La sede recanatese dell’Asd Wuxing Traditional Kung Fu School, diretta dal maestro Francesco Marinelli, ha avuto come ospite il maestro Claudio Fabbricatore, sesta generazione di discendenza di Qi Xing Tang Lang Quan, lo stile della "mantide religiosa delle sette stelle". Il maestro Fabbricatore è medico dello sport, insegna a Roma ed è allievo diretto del Gm Zhong Lian Bao, il caposcuola mondiale di questo stile che, a Recanati, è rappresentato da un suo vivace centro di studio e insegnamento. Oggetto del seminario è stato il taolu (forma o sequenza) Beng Bu "passi dirompenti", si tratta di uno dei taolu più antichi dello stile della "mantide religiosa delle sette stelle". Lo stage ha approfondito prima il secondo livello di conoscenza tecnica del taolu, Lin Quan cioè ritmo e prime applicazioni, poi il terzo livello di comprensione, Pi Jie, cioè analisi approfondita delle tecniche e delle applicazioni. Alla fine i maestri Marinelli e Fabbricatore hanno tratteggiato i contorni di un progetto con il quale intendono promuovere gli aspetti più legati alla salute e al benessere impliciti in questo stile di kung fu il quale è noto nella sua declinazione più strettamente marziale e volta all’autodifesa. Attraverso una formula in via di definizione, ma strutturata come un corso di durata triennale, il programma d’insegnamento sarà incentrato su un’antica sequenza di Qi Gong (lavoro sull’energia). La sequenza, denominata Shi Ba Luo Han Gong (esercizi dei diciotto Luo Han ) è anche oggetto di uno dei libri di carattere marziale scritti dal maestro Fabbricatore "Qi Xing Tang Lang Quan. Mantide Religiosa delle Sette Stelle. Il lavoro interno dello stile". A Recanati sono intervenuti anche i maestri Andrea Bordi e Massimiliano Pallotti, direttori tecnici delle sedi Wuxing di Piediripa e Macerata, e i loro allievi.