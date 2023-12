All’Eurosuole è di nuovo Lube-Itas. Una partita dal fascino particolare

Esattamente 200 giorni dopo è ancora Civitanova-Trento. A distanza di oltre 6 mesi dalla "bella" che ha dato lo scudetto all’Itas detronizzando la Lube monarca dal 2019, i riflettori dell’Eurosuole Forum si accendono alle 18 per illuminare il remake dell’ultima finale tricolore. Siamo solo all’ottavo turno di SuperLega, ma questa non può essere una partita come le altre e non solo perché pone di fronte campioni d’Italia e vice. Tra tifoserie e dirigenze non c’è particolare astio, però si tratta di un duello fierissimo perché sono i due club più vincenti del nuovo millennio, con la Lube avanti 25 titoli a 20 e pure 53 successi a 42.

Trento arriva al match in una posizione di "superiorità", data dalla classifica che la vede seconda con 19 punti, -2 da Perugia che però ha giocato un incontro in più e inoltre la potenziale capolista è l’unica a non aver mai perso in campionato (e cerca la vittoria n.701). Inoltre, nonostante le partenze estive di un totem come Kaziyski e di Lisinac, con l’ulteriore cambio in panchina affidandosi a un coach bravo ma mai in sella ad un top team come Soli, Trento sembra molto più sicura di sé rispetto al passato e per Blengini è la formazione più equilibrata di tutte. Evidentemente si è sbloccata grazie allo scudetto.

La Lube è anch’essa in salute, reduce da 5 successi di fila tra Italia e Europa, 3 solo in campionato. Ha già steso Perugia, unica a riuscirci e adesso vuole bissare l’exploit contro Trento. Chiaro che dovrà eliminare gli alti e bassi visti spesso in questa prima fase, ultimi contro Taranto domenica. Curiosità per le scelte di formazione. Blengini al 90% ridarà la maglia da titolare a Zaytsev che deve riscattare diverse partite negative, per l’altro posto di schiacciatore Nikolov appare favorito su Yant che tuttavia, giovedì a Praga, è stato super.

A livello statistico l’Itas è avanti alla Lube in ogni voce, prima in assoluto in SuperLega per quanto concerne la ricezione perfettaset. Da segnalare due ex nelle fila gialloblù, entrambi passati prima per Perugia, Podrascanin e Rychlicki (ora cittadino italiano) e, come assistente allenatore figura Adriano Di Pinto che è stato coach sia a Macerata che a Potenza Picena. Palas pieno ma lontano dal sold out, botteghino aperto oggi 10-12 e dalle 15.30.

Le probabili formazioni. Cucine Lube Civitanova: palleggiatore De Cecco; opposto Lagumdzija; schiacciatori Zaytsev e Nikolov; centrali Anzani e Chinenyeze; libero Balaso. A disposizione Thelle, Motzo, Yant, Bottolo, Diamantini, Larizza, Bisotto. All. Blengini.

Itas Trentino: palleggiatore Sbertoli; opposto Rychlicki; schiacciatori Lavia e Michieletto; centrali Podrascanin e Kozamernik; libero Laurenzano. A disposizione Acquarone, Nelli, Cavuto, Magalini, D’Heer, Berger, Pace. All. Soli.

