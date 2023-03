All’Eurosuole poche presenze In Champions quasi il doppio

Sconfitta e pure un po’ abbandonata. Il ko è la principale brutta notizia di gara 1 dei quarti, ma il debutto della Lube nei playoff ha avuto anche un altro aspetto-no. Riguarda l’affluenza di pubblico poiché all’Eurosuole Forum c’erano poco più di 1.800 persone. Purtroppo record negativo in partite di post season da quando il club biancorosso si è trasferito a Civitanova. E’ tutta la stagione che il team di Blengini fatica ad avere il seguito che meriterebbe e sorprende che, per una partita di playoff, in una domenica senza neve per andare in montagna o altri grossi appuntamenti in giro, le gradinate del palas siano rimaste così vuote. Oltretutto un calo notevole rispetto alla bella cornice, alle 3.300 presenze che c’erano state mercoledì in Champions contro Ankara. Gli appassionati davano la vittoria per certa? Ad essere pignoli in gara 1 dei quarti di finale dello scorso anno contro Monza, quindi rivale dall’appeal simile a quello degli scaligeri, gli spettatori al palas erano stati di meno, 1.675 dal sito della Lega. Però all’epoca vigevano ancora limitazioni sanitarie per gli impianti sportivi al chiuso e non tutta la popolazione aveva fatto il ciclo di tre vaccinazioni anti Covid. Proprio per la pandemia l’anno prima gara 1 contro Modena venne giocata a porte chiuse e nel 2020 tutta la post season venne cancellata. Interessante il dato del 2019, anche perché l’avversaria era proprio Verona, ebbene all’Eurosuole Forum vennero 2.946 persone. Nel 2015, per i primi playoff a Civitanova, erano state circa 3.100 contro Latina. La Lube intanto alle 17 di ieri ha messo in vendita online i tagliandi per gara 3 che si giocherà domenica sempre alle 18. Da giovedì prevendita al via anche al botteghino. Dovrebbero infine essere una ventina i tifosi più caldi e fedeli che domani andranno a Verona per incitare De Cecco e compagni.

Andrea Scoppa