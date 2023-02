All’ultimo il Tolentino finisce ko con la Samb

SAMB

1

TOLENTINO

0

SAMB (4-3-3): Marone; Mauthe, Zaffagnini, Karkalis, Viscardi; Alboni (10’s.t. Feliz Rabacal), Favo (13’s.t. Lulli), Angiulli (47’s.t. Tassi); Marras (42’s.t. Del Moro), Torromino (10’s.t. Cardella), Vita. A disp.: Mazzi, Murati, Agostinone, Amato. All.: Romandini.

TOLENTINO (4-3-3): Gagliardini; Di Biagio (4’s.t. Giuli), Stefoni, Zetti, Mataloni; Rozzi (21’s.t. Papaserio), Gori (21’s.t. Brondi), Marcelli; Tizi (12’s.t. Vitiello), Moscati (13’s.t. Nacciarriti), Lattanzi. A disp.: Orsini, Bontempo, Testiccioli, Pallecchi. All.: Zannini.

Arbitro: Maicol Guiotto di Schio (Francesco Raccanello di Viterbo e Beatrice Neroni di Ciampino).

Rete: 51’ st Tassi.

Note: tra il primo e il secondo tempo si è ricordata la piccola Emma Di Carlantonio a un anno dalla scomparsa. Ammoniti: 32’ Mauthe, 33’ Stefoni, 25’s.t. Gagliardini, 38’s.t. Brondi. Angoli 3-2. Recupero 1’, 8’.

È una sconfita dura da digerire per il Tolentino che aveva fatto tutto bene, invece all’ultimo secondo è arrivata la docia gelata. Da parte Samb, c’era da preoccuparsi, almeno fino al 51’ della ripresa. C’è ancora da preoccuparsi per quello che si è visto in campo e per la classifica, ma almeno la Samb ha vinto e ha superato l’ultima in graduatoria in attesa che oggi giochino le altre squadre impegnate a non retrocedere. La gara è iniziata come al solito, con i tifosi che per la terza gara consecutiva hanno aspettato l’arrivo di Renzi all’esterno del Riviera delle Palme. Ma Renzi non si è presentato, e allora, tra primo e secondo tempo, i tifosi sono entrati per sostenere la squadra. Come l’ultima volta, poi, in tribuna c’era Rapullino, venuto a seguire la Samb assieme al figlio, che gioca nelle giovanili rossoblù. In campo, Manoni, ieri squalificato, ha schierato il 4-3-3, con Alboni da mezzala e Vita da ala sinistra. Lasciati a riposo Lulli e Agostinone, la Samb si è retta per quasi cento minuti sulle iniziative offensive di Vita, che nel primo tempo sta per firmare un gol d’autore. Minuto 39: la punta ex Sanremese riceve in area, salta in bello stile due uomini e conclude, ma prima un difensore respinge e poi, sulla ribattuta, l’ala rossoblù non riesce a centrare lo specchio. La seconda grande occasione della gara, sempre sui piedi di Vita, è invece arrivata al 45’ della ripresa, quando si è ritrovato davanti al portiere ospite colpendo il palo. Il Tolentino ultimo in classifica, invece, non è sembrato una squadra in disarmo. Ha costruito bene, ma le doti tecniche sono quelle che sono, tanto che chi si è trovato libero in area o ha sbagliato il controllo o è inciampato. Così, quando la partita sembrava destinata al pareggio, Cardella ha trovato l’assist buono per il neo entrato Tassi, che ha battuto Gagliardini inserendosi da dietro. Adesso la Samb è a quota 29 punti, e attende i risultati odierni per capire se con la vittoria di ieri è uscita dalla zona play out.

A fine gara Marco Romagnoli, presidente del Tolentino, non nasconde l’amarezza per il passo falso. "Il pareggio – dice – era sacrosanto. Al 95’ abbiamo buttato malamente un’azione d’attacco e pochi secondi dopo ci hanno segnato il gol partita". Più passano le giornate e più la situazione si complica. "La squadra è ancora viva, saranno decisive le prossime due partite, quella di mercoledì a Vastogirardi e poi quella con il Montegiorgio".