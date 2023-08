Alma, caccia agli over Servono rinforzi. E subito

Gli arrivi scaglionati di giocatori in casa Alma, in questo periodo, non agevolano il compito di mister Marco Scorsini alle prese ancora con l’allestimento della squadra quando mancano tre settimane all’inizio del campionato e ancora meno al match di Coppa Italia contro la Vigor Senigallia in programma domenica 3 settembre. Opinione espressa dallo stesso tecnico granata al termine dell’amichevole con la Jesina di sabato scorso finita a reti bianche e soprattutto terminata senza grosse emozioni. Colpa del caldo di questi giorni principalmente (si è giocato alle 16,30), ma anche di un Fano tuttora in costruzione. "È chiaro che c’è ancora da lavorare tantissimo – ha dichiarato mister Scorsini nel post partita – in quanto siamo in ritardo nella condizione atletica perché si sono aggregati giocatori da pochi giorni. C’è insomma da dare una forma e un volto alla squadra e questo è un lavoro tutto da compiere". In effetti risulta piuttosto complicato mettere in campo giocatori che hanno effettuato la preparazione dall’inizio e altri che sono arrivati negli ultimi giorni come Urbinati, Tenkorang, Tomassini, Zanni, Milani e Pierfederici. Quest’ultimo è un trequartista sotto osservazione proveniente dal Vastogirardi. Stessa cosa dicasi per lo spagnolo Gonzalez, che occupa lo stesso ruolo, condizionato da una fastidiosa pubalgia. "Contro la Jesina abbiamo disputato una gara vera, sotto un gran caldo – ribadisce il tecnico del Fano – ed è chiaro che avevamo le gambe imballate per il duro lavoro di questi giorni. Credo però che si sia trattato di un buon test, sono soddisfatto dell’atteggiamento, della voglia, della concentrazione, nonché della volontà espressa dai nostri ragazzi di voler migliorare di gara in gara. Soprattutto sono contento perché tutti hanno cercato di onorare come sempre la maglia del Fano".

Altro particolare che mister Scorsini ha tenuto a sottolineare è che nessuno si è fatto male durante la gara, e "questo – ha aggiunto – denota il buon lavoro che abbiamo fatto sin qui". Di certo è che con l’arrivo di Urbinati e Zanni il centrocampo granata potrà avere qualche sicurezza in più, mentre restano ancora irrisolte le questioni relative alla difesa, portiere compreso, dove ci sono Tommasino e Olivieri con quest’ultimo titolare sabato contro la Jesina per l’infortunio di Tommasino. Oltre al ruolo di portiere, ciò che preoccupa maggiormente è la parte centrale della difesa, al momento rappresentata dal giovane e bravo fanese Riggioni, l’anno scorso in prestito al Fossombrone. Dopo l’arrivo di Milani, altro elemento da valutare, la società guarda altri profili che possono fare al caso dell’Alma. "È normale che mi attendo qualche altro over – ha sentenziato infine mister Scorsini – per aiutare questo giovane gruppo nell’assemblaggio e nell’affrontare un girone difficile come sarà il nostro della Serie D". Archiviata l’amichevole con la Jesina, nessuna pausa: l’Alma è tornata subito in campo ieri "perché dobbiamo recuperare il tempo perso".

sil.cla.