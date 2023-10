Alma Fano, a Notaresco un pari tutto cuore. Dopo lo svantaggio, grande prova di riscatto

1

ALMA FANO

1

(3-4-3): Curtosi 6.5; Pulsoni 6 (21’ st Campestre sv), Casella 6.5, Ferri 6.5; Forcini 6.5, Di Bartolo 6.5, Marrancone 6.5 (28’ st Saccomanni sv), D’Aloia 6; Bonfiglio 6.5 (13’ st Ranieri 6), Belloni 7, Scipioni 6 (28’ st Zugaro sv). A disp. Barzanti, Antezza, Tringali, Braghini, Patrizi.All. Bruno.

ALMA JUVENTUS FANO (4-4-2): Viscovo 7; Pensalfini 6.5, Mancini 7, Tomassini 6.5, Riggioni 6; Zingaretti 5.5 (1’ st Zammarchi 6), Urbinati 6,5, Gonzalez 6.5 (47’ st Badan sv), Roberti 6.5 (39’ st Malshi sv); Cardinali 6 (29’ st Allegrucci sv ), Tenkorang 6.5 (48’ st Padovani sv). A disp. Bellucci, Saponaro, Cannavaro, Antonioni. All. Scorsini.

Arbitro: Testoni di Ciampino 6,5.

Reti: 21’ Belloni, 8’ st Mancini.

Note. Spettatori 400 circa; ammoniti: Marrancone, Forcini, Tomassini; angoli: 3-3; recupero:1’+4’.

Un Fano tutto cuore riesce a pareggiare in un campo ostico contro una squadra tosta come il Notaresco, e si può certamente considerare un punto guadagnato.

Il primo tempo i granata non hanno avuto un giusto approccio con la gara, mettendo in campo una prestazione opaca e andando in svantaggio con un gol in contropiede evitabile, ma nella ripresa quella che scende in campo è una squadra brillante, grintosa, che nulla a che vedere con quella dei primi quarantacinque minuti e che trova subito il pareggio, poi la sfida è proseguita poi in maniera equilibrata. Un plauso ai tifosi che sono arrivati numerosi dalla città della Fortuna e che a fine gara hanno chiamato i giocatori sotto il settore ospite per applaudirli al grido di "Siamo sempre con voi e non vi lasceremo mai". Cronaca. Al 16’ angolo di Bonfiglio, la palla finisce sulla testa di Forcini che manda di poco sopra la traversa. Al 21’ il Notaresco in vantaggio con una rete di Belloni che parte in contropiede e con un’azione personale arriva al limite poi spara all’angolino basso. Al 23’ si vede di nuovo in avanti il Notaresco, ma questa volta Viscovo blocca in tuffo. Al 40’ Di Bartolo ci prova dal limite, miracolo di Viscovo che devia in corner in tuffo.

Al 53’ il Fano aggancia il pareggio: calcio d’angolo di Gonzalez, con la palla che arriva sulla testa di Mancini e viene depositata in porta. Al 62’ lancio dalla distanza di Gonzalez parato da Curtosi. Al 72’ azione batticuore del Notaresco con Marrancone che di testa colpisce la traversa poi la palla rimbalza su Gonzalez che allontana. Al 33’ botta di Gonzalez che Curtosi con un colpo di reni devia in angolo. Le compagini continuano a spingere, ma termina in parità.