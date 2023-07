Alma in C: sperare si può Le altre sono messe peggio

Occhi puntati in casa d’altri. Il Fano è spettatore molto interessato a quanto avviene in casa dell’Alcione Milano e del Nardò, i due club che precedono i granata nella graduatoria delle vincenti dei playoff di Serie D, graduatoria dalla quale verrà ripescata una squadra da ammettere al prossimo campionato di Serie C. La società lombarda da giorni ostenta tranquillità essendo la prima della lista e dunque quella con le maggiori possibilità di essere ripescata. A patto però di giocare in uno stadio adeguato, cosa che non sembra essere l’Arena Civica ’Brera’ dove il sodalizio arancio-blu ha finora giocato. Essendo però l’impianto un monumento storico e che quindi non potrà essere sottoposto a lavori se non dopo un lungo iter burocratico, l’Alcione Milano spera che la Figc conceda ugualmente una sorta di deroga al fine di evitare di andare a trovare un altro stadio a norma. Su una cosa, comunque, non ci piove: "Siamo pronti a presentare domanda di ripescaggio", ha confermato anche ieri il direttore sportivo del club lombardo Matteo Mavilla. Certo è che giocare all’Arena Civica ha senza dubbio un grande fascino, visto che vi fu disputata la prima partita della Nazionale italiana.

Molto più complicata appare invece la situazione del Nardò, società seconda classificata che precede l’Alma Juventus Fano. Qui le notizie sono quasi tutte negative, tanto che nelle ultime ore si è sparsa la voce in Puglia che il sodalizio neretino non presenti neppure la domanda di ripescaggio entro il 18 luglio. Anche se è stato approvato il progetto esecutivo di ristrutturazione dello stadio Giovanni Paolo II dove gioca il Nardò, i lavori ben difficilmente verrebbero conclusi entro il termine del 18 luglio. Anzi trattandosi di un intervento di riqualificazione piuttosto consistente in uno stadio che non è mai stato toccato negli ultimi 30 anni, c’è il rischio che il Nardò non riesca neppure a giocare le prime partite in casa del prossimo campionato di Serie D. Per questo negli ambienti pugliesi si parla di una rinuncia del Nardò al ripescaggio. Stando così le cose, con uno stadio, l’Arena Civica Milano non a norma, e con il Nardò fuori dai giochi, ecco che l’Alma potrebbe far valere le proprie ragioni in tema di ripescaggio in Serie C a spese proprio dell’Alcione Milano.

Non si preannuncia comunque un’estate facile per la società granata che ha ufficialmente comunicato di voler perseguire la strada del ripescaggio. Anche perché il Siena, il club bocciato dal Consiglio Federale della Figc il 7 luglio scorso, che ha lasciato il posto libero in Serie C, minaccia di continuare la sua battaglia legale in tutte le sedi, fino al Consiglio di Stato. La società granata avrà la voglia e la forza di opporsi anche in caso di scelta da parte della Figc dell’Alcione Milano dopo il 18 luglio? Presentando a sua volta un eventuale ricorso contro tale decisione? La storia potrebbe essere solo all’inizio.

sil.cla.