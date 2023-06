Alma Juve, che tris

La Scd Alma Juventus Fano coi suoi ragazzi ha conquistato ben tre successi nelle categorie Allievi, Esordienti e Giovanissimi e riportato a casa diversi piazzamenti. A Borgo San Lorenzo (Fi), dove si assegnava l’8° Trofeo Bar Pasticceria Italia, è stata la giornata del meritato rilancio di Giacomo Sgherri e Luca Nicoloso, appena rientrati entrambi dai rispettivi infortuni. A Giacomo Sgherri è bastata una sola gara per riprendere confidenza con la vittoria, 4ª stagionale dopo il promettente avvio interrotto dalla frattura del radio. Gli Allievi dei ds Filippo Beltrami e Samuele Mancinelli hanno compiuto un lavoro di squadra, gettando le basi per il decisivo sprint finale di Sgherri. Decimo Nicoloso, 11° il fratello Mirko Sgherri, 22° Diego Tinti ed un po’ più indietro Andrea Antonioni.

A far esultare la società del presidente Graziano Vitali ci ha pensato anche Kevin Piccioli, che con gli Esordienti I° Anno del diesse Gabriele Gorini era impegnato a Casette d’Ete nel 23° Trofeo Sant’Elpidio a Mare. All’inizio è stato però l’altro arancio-aragosta Gianmarco Lucarelli a distinguersi, con una grande partenza ed altri due caparbi attacchi. Piccioli è al contrario venuto fuori alla distanza, vedendosi respingere un tentativo di fuga prima di risolvere a suo favore la volatona risolutiva. Alla fine 16° Lucarelli. Sempre tra gli Esordienti, ma 2° Anno, non è stata purtroppo altrettanto felice l’uscita domenicale di Youssef Dahani. L’emergente classe 2009 fanese, che difendeva i colori delle Marche a Sabbio Chiese (BS) nel 6° Memorial "Guglielmo Bottarelli", è stato infatti estromesso anzitempo dai giochi da un guasto meccanico. La terza affermazione alla Scd Alma Juventus Fano l’ha regalata Riccardo Agostini, salito sul gradino più alto tra i G6 a Renazzo (Fe). In terra ferrarese i Giovanissimi del ds Ambrosini hanno conseguito un secondo posto con Ginevra Agostini.

b.t.