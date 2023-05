Alma, va a segno il sacco di Roma E adesso la finale-derby con la Vigor

trastevere

TRASTEVERE (4-3-3): Semprini 6; Cervoni 5.5 (22’st Alonzi 6), Berardi 5.5, Santovito 4.5, Laurenzi 5.5 (37’st Odero 6); Bertoldi 6, Massimo 6.5, Crescenzo 6; De Costanzo 6 (1’st Giordani 6) (47’st Santarelli sv), Tortolano 6, Calderoni 5. A disp.:Alessandri, Santarelli, Papaj,Tolomeo. Liburdi, Ciotoli. All. Cioci 5.5

ALMA FANO (3-5-2): Bizzini 6; Bonacchi 6, Schiaroli 6, Allegrucci 6 (23’st Tomassini 6); Brunetti 5.5 (1’st Malshi 6), Zanni 6, Niang 5.5 (23’st Serges 7), Urbinati 6.5, Severini 6; Broso 5.5, Nappello 5.5 (26’ st Drolè 7) A disp.: Roberti, Zingaretti, Antonioni, Carrà. All. Mosconi 6

ARBITRO: Muccignato di Pordenone, 5.5

MARCATORI: 15’st Urbinati, 39’st Massimo, 49’st Serges

NOTE: Espulso al 32’ pt Santovito per gioco pericoloso. Ammoniti: Tortolano, Massimo, Severini, Alonzi, Serges. Angoli 6-5 per il Fano. Recupero: pt 1’, st 7’.

Un tiro dalla distanza di Serges all’ultimo secondo della semifinale play off fa calare il sipario sulla stagione più che positiva del Trastevere. I ragazzi di Cioci pagano dazio con la sfortuna come nella circostanza del palo di Giordani, giocando in inferiorità numerica per più di un tempo per l’espulsione ingenua di Santovito nel primo tempo. Festeggiano invece i marchigiani. Mosconi azzecca i cambi nella ripresa e gli amaranto volano in finale. Il Trastevere parte meglio con Bertoldi che spinge sulla fascia. Il primo tiro in porta della gara è del Fano che gioca meglio in fase avanzata. Padroni di casa di rimessa in una gara che vive di un sostanziale equilibrio in mezzo al campo. Due minuti dopo la mezz’ora la svolta: Santovito salta in maniera scomposta nei confronti di un avversario alzando il gomito; rosso diretto e romani in dieci uomini. Broso in chiusura di tempo ci riprova senza trovare il bersaglio. Cioci nella ripresa cambia un volenteroso De Crescenzo per Giordani, dando una maggiore copertura al reparto difensivo. La gara vive di sussulti soprattutto da calcio da fermo come nella circostanza del vantaggio ospite al 15’ di Urbinati bravo a girare di testa un angolo battuto dalla destra. Tortolano prova una reazione rabbiosa ma il tiro conclusivo termina largamente sul fondo. Al 24’ frittata evitata da Bizzini su un goffo campanile di Niang. Alonzi, appena entrato, sfiora il pari con un tiro da posizione ravvicinata parato d’istinto da Bizzini. Drolè in contropiede sfiora il bis del Fano quando parte esaltando i riflessi di Semprini nella prima vera parata. Trastevere sfortunato al 36’ con il legno colpito da Giordani a portiere battuto. Tre minuti dopo il goal arriva puntuale con un tiro di Massimo dalla distanza a beffare Bizzini. All’ultimo minuto di recupero è Serges a scagliare un sinistro dalla distanza che si insacca nell’angolo basso alla sinistra di Semprini per la gioia degli amaranto marchigiani.