Alta intensità. Monturano e Tolentino si dividono la posta

Monturano

1

tolentino

1

MONTURANO: Isidori (4’ st Fall), Antolini (16’ st De Carolis), Frinconi, D’Amicis, Finucci, Paniconi, Islami, Loviso, Tracanna (16’ st Petruzzelli), Bracalente (50’ st Adami Gianluca), Rotondo. A disp. Alouan, Adami Marco, Bernacchini, Smerilli, Ezzaitouni. All. Cuccù

TOLENTINO: Orsini, Marchesan, Tomassetti, Mercurio, Di Lallo, Nasic, Balloni (48’ st Storani), Bracciatelli, Santirocco, Borrelli, Moscati. A disp. Novi, Orazi, Valentini, Salvucci, Cisternino. Storani, Mazzieri, Sejfullai, Verdesi. All. Possanzini

Arbitro: De Paolis di Cassino

Assistenti: Pizzuti (MC) e Principi (AN)

Reti: 20’ st (rig.) Borrelli, 27’ st (rig.) Loviso

Ammoniti: Mister Possanzini, Paniconi, Frinconi, Nasic

Parità nell’atteso confronto tra Monturano e Tolentino. Prima frazione ad alta intensità ed occasioni da ambo le parti, Tolentino più propositivo e Monturano pronto a ripartire. Padroni di casa subito pericolosi con Bracalente, gran destro dal vertice dell’area che sibila vicino al palo. Al 19’ Bracalente calcia una punizione dalla trequarti, colpo di testa di Paniconi parato da Orsini. Al 22’ Moscati prova ad inventare una rovesciata in area ma senza fortuna. Al 31’ Tolentino ancora pericoloso con Santirocco, gran tiro che centra la traversa. Al 40’ cremisi vicini al gol, Islami salva sulla linea un colpo di testa ravvicinato di Moscati.

Il secondo tempo parte in salita per il Monturano, che dopo 4’ per infortunio perde Isidori, sostituito da Fall. Al 20’ il Tolentino guadagna un calcio di rigore per un fallo su Santirocco, dal dischetto Borrelli trasforma. Passano solo 7’ e c’è un calcio di rigore per il Monturano per fallo su De Carolis, lo specialista Loviso fa centro. Nel finale si fa vedere ancora la squadra ospite, prima con Nasic che impegna, mentre nel recupero Santirocco prova la zampata vincente, ma non trova il bersaglio.