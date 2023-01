Amadio: "La Rata si farà trovare pronta" Bolzan: "Valdichienti, devi riscattarti"

Non mancano le insidie per la Maceratese che nel pomeriggio riceverà alle 15 la visita del Valdichienti Ponte. "Affrontiamo una formazione di vertice – spiega Peppino Amadio, tecnico dei biancorossi – e già questa è una prima insidie. Di fronte avremo un avversario in lotta per vincere il campionato e ha ottime individualità". L’altra insidia è rappresentata dalla necessità di voltare pagina dopo il passo falso di sette giorni fa. "È quanto ha detto il campo sebbene sia stata una sconfitta immeritata. Dobbiamo prestare sempre maggiore attenzione su alcuni aspetti, specialmente oggi perché il Valdichienti Ponte ha elementi di valore. Ritengo che possiamo fare bene ripetendo per larghi tratti quanto fatto vedere domenica scorsa". L’altra insidia è rappresentata dall’Helvia Recina dove i biancorossi hanno raccolto 6 punti vincendo una sola volta in 8 gare. "Ci faremo trovare pronti per sfatare al più presto questo tabù". A casa del Gallo si è visto che la Maceratese non è ancora guarita dalla difficoltà ad andare in gol. "Abbiamo costruito 4-5 occasioni molto favorevoli, ma non siamo riusciti a buttarla dentro. Però ritengo che averle create sia già un ottimo punto di partenza, ma serve ancora maggiore cattiveria sotto rete". Nel mese scorso la società ha effettuato un profondo maquillage alla squadra apportando numerosi cambiamenti, adesso occorre far sì che tanti volti nuovi formino una squadra con quelli rimasti. "Stiamo lavorando in questo senso ben sapendo che si deve fare in fretta perché non c’è tanto tempo a disposizione. I nuovi stanno lavorando sodo". Il Valdichienti Ponte si presenta con ottime credenziali. "Hanno un reparto offensivo molto valido, è il loro punto di forza". Il tecnico si aspetta dai suoi un passo avanti rispetto a sette giorni fa. "Dobbiamo prestare maggiore attenzione su alcune situazione in fase difensiva". È ancora assente Bugaro, gli altri sono tutti a disposizione.