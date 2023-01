Amatucci ed Ekuban nel mirino del ds Cianni Ventola all’Andria

Il mercato prosegue nella consueta ridda di voci: di certo l’attaccante Danilo Giacinto Ventola, rientrato dal prestito all’Ascoli, è stato "girato" alla Fidelis Andria a titolo temporaneo sino al 30 giugno. La punta brindisina, alla Recanatese, non ha "inciso" come si sperava siglando 2 reti, ad Imola ed in casa contro il Siena. Il direttore sportivo Cianni è sempre alla caccia di un ulteriore rinforzo per reparto: si parla di Francesco Amatucci, capitano del Montevarchi, e si sonda la pista che conduce a Joseph Ekuban, attaccante 23enne ghanese attualmente in forza alla Virtus Francavilla. Al momento però, sono solo "rumours". La Carrarese, domenica avversaria della Recanatese, ha trasformato il tesseramento di Kleis Bozhanaj dal semplice prestito al trasferimento definitivo. Il centrocampista 2001 albanese era arrivato in estate dallo Spezia. La Fermana ha ceduto il giovane difensore di Yassine Diouane al Roma City, serie D.

Inoltre, su indicazione del presidente federale, si dispone un minuto di silenzio per commemorare la scomparsa di Ernesto Castano, campione d’Europa del 1968, in tutte le gare in programma fino a lunedì.