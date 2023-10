Ancona, anche stavolta l’amaro è nel finale. Manca il gioco, la partita l’ha fatta Carrara

Carrarese

1

Ancona

0

CARRARESE (3-5-2): Bleve; Coppolaro, Di Gennaro, Imperiale; Grassini (31’ st Zanon), Della Latta (14’ st Zuelli), Schiavi, Palmieri (18’ st Morosini), Belloni; Panico (14’ st Simeri), Capello. A disp. Tampucci, Mazzini, Illanes, Cerretelli, Opoola, Cartano, Sementa, Giannetti. All. Dal Canto.

ANCONA (3-5-2): Perucchini; Dutu, Cella (24’ st Pellizzari), Marenco (46’ st Marenco); Peli, Paolucci, Basso, Nador (24’ st Gavioli), Martina; Spagnoli, Cioffi (12’ st Clemente). A disp. Vitali, Testagrossa, Energe, Useini, Agyemang, Kristoffersen, Mattioli, Saco. All. Donadel.

Arbitro: Vogliacco di Bari.

Reti: 52’ st Zuelli.

Note - Ammoniti: Nador, Peli, Capello, Paolucci, Clemente; espulso: Peli al 43’ per doppia ammonizione; spettatori: 1394, per un incasso di 9187 euro; recuperi: 2’ + 6’.

L’Ancona si arrende a Carrara: quarta sconfitta in otto partite, ancora una volta decide un gol in pieno recupero. All’Ancona, in inferiorità numerica per oltre un tempo per un’ingenuità gratuita di Peli, non basta una partita di concentrazione e cuore, in cui lascia l’iniziativa all’avversario per ben oltre un tempo, non le bastano le barricate e le parate di un grande Perucchini, perché ancora una volta viene punita, sicuramente oltre i propri demeriti, da un gol allo scadere. L’Ancona gioca per dieci minuti, quelli in cui va tre volte alla conclusione prima con Spagnoli, poi con Marenco sul primo angolo dei dorici, e quindi con un destro da fuori di Paolucci. Dieci minuti di qualità nel primo tempo, poco meno nella ripresa, con i biancorossi che cominciano bene, nonostante l’inferiorità numerica, con una conclusione di Paolucci e un destro di Cioffi su punizione, entrambi respinti da Bleve.

Per il resto c’è solo la Carrarese, che costruisce con Schiavi, finalizza con Capello, mette in difficoltà l’Ancona con Grassini, crea pericoli con Panico prima e Simeri poi. Certo più squadra dell’Ancona, che sulla sconfitta ha le sue responsabilità: prima il doppio giallo di Peli, assolutamente evitabile, che lascia i compagni in inferiorità numerica, poi nella ripresa i cambi che non danno assolutamente nulla all’Ancona, escluso Pellizzari. Insomma troppo poca Ancona, allo stadio dei Marmi, punita nel finale in 9 contro 11, perché la Carrarese trova il gol con Zuelli in pieno recupero contro i dorici che hanno a bordo campo anche Spagnoli. Ancona anche sfortunata, dunque. Ma così non si va da nessuna parte.

Giuseppe Poli