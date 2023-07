Ancona, caccia al terzino fluidificante La scelta ruota tra Valietti e Corsinelli

L’attuale ricerca sul mercato da parte dell’Ancona di un elemento propulsore sulla fascia destra (il "terzino fluidificante" di una volta) sembra ripercorrere le stesse complessità di quella di un mese fa per il difensore centrale, di quelle presunte trattative parallele per Battistini del Lecco e per Tiritiello della Lucchese che appaiono evaporate, e non da oggi. Ora l’alternativa in questione di cui abbiamo detto è quella tra Federico Valietti del Vicenza, e Francesco Corsinelli del Gubbio, ma il fossilizzarsi di questa doppia pista ci porta a pensare che a conseguire la maglia biancorossa sarà un nominativo terzo, non ancora dato di sapere. Questo, sempre conoscendo come lavora e le tempistiche con cui comunica il diesse biancorosso Francesco Micciola, che tra il dire e il fare non lascia mai che il primo elemento, le dicerie, si prolunghino più di tanto. Nessun fare, nessun affare, quindi, verrebbe da dire per logica conseguenza, staremo a vedere. Comincia intanto ad assumere contorni un po’ indecifrabili la mancanza del nulla-osta definitivo del Napoli sul passaggio in biancorosso (in prestito) dell’attaccante Antonio Cioffi. Come già si sa, il ritardo in questa formalità viene ascritto alla non ancora apposta firma del presidente partenopeo campione d’Italia Aurelio De Laurentiis, ma l’ipotesi che ci sia dietro una più approfondita riflessione tecnica dello stesso nuovo allenatore Rudi Garcia non è da scartare, stante la stima manifestata più volte da quest’ultimo verso il giocatore. L’ex Pontedera si trova e lavora già a Cingoli nel gruppo dell’Ancona, ma non viene ancora messo in condizione di disputare le gare amichevoli (sarà mercoledì prossimo la volta buona contro l’Osimana?), e di fornire le prime preziose indicazioni a mister Donadel, al di là degli allenamenti. A proposito di questi ultimi e della sede del ritiro estivo dell’Ancona, è stata espressa una piena reciproca soddisfazione sia dalla città di Cingoli (storicamente abituata ad ospitare il Cesena anche quando disputava categorie superiori) che dalla società dorica. Nel gruppo, anche i nuovi Agyemang, Marenco (entrambi in gol nell’amichevole contro la Primavera), Cella, Dutu, Energe e Nador si stanno acclimatando bene, mentre alcuni elementi della vecchia guardia sono precauzionalmente a riposo, come il portiere Perucchini, e anche Martina e Petrella. Sul fronte delle cessioni, nessuna aggiunta da segnalare al momento rispetto a Bianconi al Lecco, Melchiorri alla Recanatese, Di Massimo a Gubbio e Prezioso al Potenza: la Recanatese resta vigile su Simone De Santis.

Gianmarco Minossi