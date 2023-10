Ancona corsara, Energe regala i tre punti

Olbia

0

Ancona

1

(4-3-3): Rinaldi; Arboleda (39’ st Caggiu), Bellodi, Motolese, Montebugnoli; La Rosa, Biancu; Cavuoti, Ragatzu, Contini (15’ st Corti); Scapin (15’ st Nanni). A disp. Palmisani, Van Der Want, Zallu, Incerti, Palomba, Belloni, Mameli, Fabbri. All. Greco.

ANCONA (3-5-2): Perucchini; Marenco, Cella, Dutu (15’ st Cioffi); Peli (1’ st Clemente), Saco (20’ st Mattioli), Basso, Paolucci, Martina (37’ st Barnabà); Kristoffersen, Spagnoli (1’ st Energe). A disp. Vitali, Testagrossa, Nador, Useini, Agyemang, Paglialunga, Gavioli. All. Donadel.

Arbitro: Leone di Barletta.

Rete: 35’ st Energe.

Note - Ammoniti: Spagnoli, Biancu, Paolucci, Motolese, Basso; espulsi: al 90’ Corti e Barnabà; spettatori: 752 tra cui i 51 anconetani, incasso non comunicato; recuperi: 1’ + 4’.

Solida e concreta quanto basta, pur senza brillare ma con numerose attenuanti l’Ancona si riscatta a Olbia centrando il secondo successo stagionale, terzo consecutivo al Nespoli. Tre punti d’oro e una boccata d’ossigeno purissimo per la squadra di Donadel che nonostante diversi giocatori non al meglio si scrolla di dosso le scorie delle ultime due amare sconfitte, rialzando la testa in classifica grazie a un successo confezionato tutto nella ripresa. Con i cambi del secondo tempo, infatti, Donadel dà la svolta alla partita e da uno spunto di Cioffi nasce il gol partita siglato da Energe. L’Ancona comincia benissimo con Saco subito pericoloso su invito di Kristoffersen, con palla altissima. Da segnalare poco dopo uno spunto di Martina con destro bloccato da Rinaldi. Bene i primi 25’ dell’Ancona, più propositiva dell’Olbia, poi i dorici abbassano pericolosamente la guardia e il baricentro e cresce l’Olbia che nel finale di primo tempo si rende pericolosissima con Contini che da pochi metri, contrastato da Marenco, calcia alto la migliore delle occasioni.

Donadel scuote i suoi nell’intervallo e l’Ancona riprende a macinare gioco nella ripresa, con Energe e Clemente in campo sin dal primo minuto. Dorici subito pericolosissimi con Martina che dopo pochi minuti serve da sinistra l’invito al gol per Energe che però arriva di destro sul pallone e sparacchia malamente fuori. Poi i cambi da una parte e dall’altra, con l’Ancona che si posiziona in campo con un 4-2-3-1 grazie all’inserimento di Cioffi e Mattioli in attacco. L’Olbia non sfrutta un’occasione d’oro con Cavuoti attorno al 20’ che si presenta solo davanti a Perucchini, il portierone dorico in uscita lo ipnotizza e gli blocca la conclusione come se fosse un intervento di poco conto. Di fatto tiene in corsa l’Ancona per la vittoria, perché un quarto d’ora dopo è Cioffi che sulla stessa corsia precedentemente sfruttata da Martina piazza lo scatto decisivo e dal fondo mette dentro una palla geniale per Energe che di sinistro stavolta batte Rinaldi. Nel finale l’Ancona si arrocca e soffre, ma in difesa mostra la necessaria solidità per portare a casa una vittoria che sa di riscatto. Oggi la ripresa degli allenamenti per preparare la sfida di mercoledì in Coppa contro il Pineto.

Giuseppe Poli