Ancona crolla, è decima. Matelica al derby del Verdicchio

HALLEY MATELICA

75

FIORENZUOLA

77

HALLEY MATELICA: Riccio 19, Enihe 10, Gallo 4, Caroli 1, Polselli 12, Provvidenza 8, Fianchini, Vissani 7, Seck, Adeola 9, Mentonelli 5. All. Trullo.

PALLACANESTRO FIORENZUOLA: Pederzini 6, Preti 31, Ricci 3, Magrini 6, Casagrande 3, Re, Devic, Biorac 9, Caverni 11, Bettiolo, Giacché 8. All. Lottici.

Parziali: 17-9, 22-26, 19-18, 17-24.

CASTELRAIMONDO

Per entrare a far parte della nuova serie B d’élite la Halley Matelica dovrà vedersela con i "cugini" di Jesi in quello che potremmo definire il derby del Verdicchio. E’ questa la notizia che sale in primo piano al termine della gara col Fiorenzuola, ininfluente per la classifica del quintetto matelicese. Il verdetto rimbalza dal campo di Ozzano, dove l’Academy era impegnata per giocarsi il quarto posto che le sfugge addirittura a causa di una differenza canestri sfavorevole. Dunque, da domenica sarà derby fra Jesi e Matelica al meglio delle cinque partite: le prime due si giocheranno nella tana della squadra meglio classifica (l’Academy), la terza e la quarta in casa della Halley, la quinta di nuovo a Jesi. Doppi stimoli, quindi, per i ragazzi di coach Trullo che pure col Fiorenzuola hanno dimostrato di aver raggiunto una buona condizione, sia fisica che mentale, a conferma dell’ottimo girone di ritorno disputato. Peccato per la sconfitta, maturata nell’ultimo minuto, dopo aver condotto avanti nel punteggio per almeno 37 minuti di gioco. Gli ospiti hanno trovato in Preti un autentico mattatore: 31 punti personali, 4 triple di fila nel quarto conclusivo, l’ultima delle quali a una manciata di istanti dalla sirena dopo che Provvidenza aveva riportato in vantaggio la Halley (75-74) a venti secondi dal termine. La formazione di coach Trullo, trascinata da un positivo Riccio (19 punti per lui), è stata sicuramente penalizzata dai falli, ma non ha regalato nulla agli avversari. Ha giocato bene in avvio e ha chiuso all’intervallo con 4 lunghezze di vantaggio (39-35). Poi ha mantenuto il distacco anche nella terza frazione (58-53), arrivando fino a un importante +10 (63-53). Poi il combattuto finale, in cui ha avuto la meglio Fiorenzuola.

m. g.