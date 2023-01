Ancona, Pescara e Cosenza su Melchiorri

L’attaccante Federico Melchiorri è un giocatore a cui molte società guardano con la speranza di poterlo tesserare e risolvere i problemi offensivi. Il giocatore è in uscita da Perugia e la Recanatese ha fatto un sondaggio ma niente di più. Il suo nome figura anche nei taccuini di Ancona e Pescara, ultimamente ha fatto un sondaggio con il club umbro anche il Cosenza. Non mancano quindi i club interessati ad assicurarsi un attaccante che sa come farsi valere sotto rete. La sensazione è che questi giorni il suo nome tornerà al centro di diverse trattative e forse per il giocatore maceratese potrebbe aprirsi un’altra parentesi.